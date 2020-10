Champiñones al ajillo con jamón serrano: La receta y sus beneficios para la salud 

View this post on Instagram

🥩 AÑOJO DE TERNERA CON SALSA DE QUESO Y CHAMPIÑONES ⠀ Un delicioso plato que he acompañado de quinoa cocida para hacerlo más completo 😋 he utilizado queso en lugar de nata porque me gusta mucho más su sabor y sobretodo su cremosidad 😍 no somos de salsas cuando comemos carne pero es que esta salsa es de otro planeta 🤤 estoy segura que os gustará 🙃 ¿Cuál es tu salsa para carnes favorita? 🤪 Cuéntame 🤔 te leo 🙌🏻 ⠀ Si te gusta esta receta… COMENTA 🗣 Y DAME UN LIKE ❤️ ¡Gracias por apoyar mi trabajo! 🙏🏻 ⠀ 🥣Ingredientes: 🔸1kg de añojo de ternera 🔸250g de champiñones 🔸1 Cebolla blanca grande 🔸2 tarinas de queso untable bajo en grasa @eatlean_es 🔸Vino blanco 🔸Sal rosa 🔸Pimienta 🔸Aceite de oliva virgen extra ⠀ 👩🏽‍🍳Proceso: 1. En una sartén con un chorrito de aceite marcamos los dados de añojo y los reservamos. 2. En el mismo aceite pochamos la cebolla. 3. Cuando esté pochadita añadimos los champiñones laminados y una pizca de sal. 4. Cuando los champiñones comienzan a cocinarse añadimos un buen chorro de vino blanco y dejamos que reduzca. 5. Una vez reducido añadimos las dos tarrinas de queso y lo incorporamos bien para que se mezclen todos los ingredientes. 6. Cuando el queso ya está integrado añadimos la carne y salpimentamos. 7. Mezclamos bien y cocinamos a fuego medio 5min. ⠀ #ternera #champiñones #quesoproteínico #recetassaludables #recetasfaciles