Jesús Carmona estrena ‘El salto’, la gran coproducción internacional de La XXI Bienal de Flamenco de Sevilla

Trampolín hacia lo desconocido. Jesús Carmona estrena ‘El salto’ en La XXI Bienal de Flamenco de Sevilla. El Teatro Lope de Vega acoge una de las grandes coproducciones internacionales del año, en única función el viernes 11 de septiembre (20:30). Colaboración entre Sadler’s Wells Theater, Flamenco Festival London, Centro Coreográfico Canal y la propia Bienal, ‘El salto’ desvela el fruto de tres residencias sobre ‘el género del movimiento’, desarrolladas entre marzo y julio de 2019 en Miami, Londres y Madrid. Entradas a la venta desde 10€ en la web de Bienal.

El flamenco también se reinventa tras el confinamiento. ‘El salto’ no sólo se pregunta por el sentido de la masculinidad en el Siglo XXI, sino además por el nuevo papel en la era post-Covid de un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Jesús Carmona se cuestiona las diferencias de género en un arte que sacrifica por una comprensión más profunda de su persona.

En marzo de 2018 se inicia un intenso proceso de investigación. “Hemos adaptado los registros masculinos y femeninos de la calle, de nuestras actitudes y movimientos cotidianos”, explica el director de escena y dramaturgia Ferrán Carvajal, que también ha analizado los estereotipos del hombre y la mujer en las danzas del mundo. Así, una reinterpretación del haka tribal neozelandés descubre la vulnerabilidad y ternura escondidas tras su apariencia intimidatoria.

La investigadora en teoría de género Nerea Galán participa como asesora. Textos sobre la materia escritos por mujeres se convierten en cante flamenco. “Es mi apuesta más arriesgada, tanto técnica como conceptualmente”, apunta Jesús Carmona. “Al igual que todo arte renace cuando traspasa sus límites académicos, el ser humano renace cuando traspasa sus diferencias de género”, añade el bailaor, que se rodea para la ocasión de un cuerpo de baile difícil de igualar: Ángel Reyes, Rubén Puertas, José Alarcón, Borja Cortés, Joan Fenollar y Daniel Arencibia.

Con dirección artística y coreografía de Jesús Carmona, ‘El salto’ cuenta con música original y arreglos de Juan Requena y Sabio Janiak, autor también del espacio sonoro. Alquimista del sonido, éste polifacético compositor ha trabajado con leyendas como Rogers Waters. Su audacia lleva el flamenco a límites insospechados, como versionar una saeta con ritmos electrónicos.

Completan el elenco artístico el propio guitarrista malagueño Juan Requena, Manu Masaedo a la percusión y José Valencia al cante. Por último, el diseño de luces de David Pérez realza el vestuario creado por Rosa García Andújar, en una escenografía diseñada por Carmen Martínez.

¿El movimiento tiene género?

El derviche turco nos recibe en la primera de las 16 escenas. Los giros de un baile ancestral nos sitúan en trance para saltar hacia lo divino, mientras cada uno de sus círculos nos despoja de lo terrenal y mundano. A partir de aquí, enfrentamos nuestra frustración interior, aquello que quisimos y no pudimos. ‘Decálogo’ rompe las cadenas del flamenco clásico: tarantos, martinete, tangos, bulerías, jaleos… “ataduras de conceptos que no me identificaban”, confiesa el bailaor.

‘Macho en la silla’ parodia la robotización de los patrones masculinos, repetidos hasta la saciedad, mientras que ‘Emociones 1’ expresa aquellos sentimientos que la sociedad nos reprime. ‘La isla’ crea un paréntesis donde convertimos en bellas nuestras debilidades.

Sucesivamente, las escenas dialogan sobre la necesidad de apoyarnos los unos en los otros y el amor fraternal entre los hombres, la espontaneidad de la niñez en contraste con la seriedad de la madurez, el miedo a ser juzgado por el orgullo y la dignidad, la sexualidad del individuo frente a la sensible nana de la paternidad, para desembocar en la necesidad de sentirte libre y la alegría de la consciencia, la fiesta como colofón al recorrido vivido.

Bienal – Canal

51 espectáculos integran La XXI Bienal de Flamenco de Sevilla, hasta el 4 de octubre en seis escenarios de la capital hispalense: Teatro Lope de Vega, Teatro Central, Palacio Real Alcázar, Iglesia San Luis de los Franceses, Monasterio de La Cartuja y Fundación Tres Culturas. ‘El salto’ es su principal coproducción internacional, junto a la de Rocío Molina con Scène National du sud-Aquitaine, Teatro Nacional de Chaillot y Teatro de Nîmes (Francia). Jesús Carmona ejerce de cabeza de cartel junto a estrellas como Estrella Morente, Patricia Guerrero, Antonio Canales e Israel Galván, entre otras.

Previamente al estreno de Bienal, el bailaor imparte una nueva residencia sobre ‘el género del movimiento’, martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Teatros del Canal. El martes 8 y miércoles 9 se representa una muestra, preludio de ‘El Salto’ dentro del ciclo ‘Canal Baila 2020’.

Jesús Carmona

Impulsor y referente internacional del flamenco moderno, Jesús Carmona sigue acumulando galardones. Tras ganar el Premio El Ojo Crítico de Danza 2019, está nominado a los Benois de la Danse 2020, conocidos como los ‘Óscar de la Danza’ en el mundo. Sólo dos españoles han logrado tal reconocimiento, el coreógrafo Nacho Duato y el bailaor Fernando Romero. La gala tiene lugar en junio de 2021 en el Teatro Bolshoi de Moscú.

Coreógrafo y bailarín del nuevo musical ‘Malinche’ de Nacho Cano, sólo Jesús Carmona ha ganado dos LUKAS (Latin UK Awards) en un mismo año (2018), como Mejor Artista Internacional y Producción Internacional de Danza (‘Ímpetu’s’). Cabeza habitual del Flamenco Festival, así como del SUMA Flamenca y otros grandes eventos internacionales.

Embajador mundial

Embajador mundial de un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sus espectáculos ‘Amatør’ e ‘Ímpetu’s’ han llenado los principales escenarios del planeta: la Ópera de Dubai y el Suzhou Arts Center de China, los Sadler’s Wells Theater y The Lowry (Manchester), New York City Center y Lincoln Center de Nueva York, el Irvine Barclay Theater de Los Ángeles y el Berklee Performance Center de Boston. Incluso la Galería Pharos de Tasmania y el Radu Theater de Transilvania.

“El nuevo fenómeno del flamenco”, titula en portada The New York Times. “Bandera no sólo del nuevo flamenco, sino de la danza española”, así le define la periodista estadounidense Marina Harsh.