Teatro/ «Solo un metro de distancia»: Una historia de abuso sexual

Tras el éxito que obtuvieron en enero con su estreno, vuelven en diciembre a la Sala Cuarta Pared. Es la tercera pieza de la compañía Serena Producciones con Ana Mayo, Beatriz Grimaldos, Muriel Sánchez y Camila Viyuela.

María Martínez

«Solo un metro de distancia» es una obra que cuenta la historia de una mujer víctima de abuso sexual por parte de su padre cuando era una niña. En ella podremos ver cómo esta mujer lleva a cabo un proceso de recuperación de sus heridas y de las consecuencias que conlleva, los precios que tiene que pagar para conseguirlo. Además, se ven las diferentes perspectivas de numerosos testigos que presencian durante un tiempo su andadura.

Lo que me ha ocurrido no ha ocurrido nunca. Lo que me ha ocurrido es una gran mentira. Una invención. Lo que me ha ocurrido no lo sabe nadie. Nunca lo he dicho. Porque no ha ocurrido. Lo que me ha ocurrido es tan pequeño que nadie puede verlo. A nadie le importa. Nadie puede ver lo que no ocurre. Eso que no me ha ocurrido ocurrió hace demasiado tiempo. No tiene sentido pensar en ello. Pero me duele. No debería. Pero me duele. No debería. Porque no ha ocurrido. Sin embargo, está ahí. Los recuerdos. La asfixia, el asco, la vergüenza, toda la rabia. Todo el daño.

Una historia sobre una gran verdad el daño, pero a la vez se refugia en ella una mentira. Es una obra sobre la incomprensión, la distancia abismal que existe entre lo que creemos que somos y lo que nuestros actos dicen que somos, sobre nuestra incapacidad de entendimiento hacia nosotros mismos o la imposibilidad hacia los demás. Es una mira próxima pero inevitablemente externa de quienes son testigos de un daño, sufrimiento, injusticia o aberración. Nos hará replantearnos muchas cosas y hasta de nuestra capacidad de gestión.

Serena Producciones es una pequeña compañía que fue creada con el ánimo de hacer teatro en el que creen y se ven reflejadas, es decir, un teatro comprometido con los conflictos éticos y sociales, apoyando a la interpretación. Apoya a los textos contemporáneos, con especial interés a los autores y autoras del país.