Ibiza se encuentra en la encrucijada de decidir qué tipo de destino desea ser. No se trata únicamente de aumentar el número de visitantes, sino de garantizar que cada visita propicie más empleo sostenible, un mayor dinamismo para las empresas locales y condiciones más favorables para quienes residen en la isla durante todo el año. Este fue el eje central del XIII Foro Turismo Ibiza, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Jesús bajo el lema Decisiones de futuro.

El evento reunió a representantes de diversas administraciones, destinos y empresas turísticas. Temas como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la rentabilidad empresarial y la necesidad de avanzar hacia un modelo menos basado en la cantidad, fueron protagonistas en una cita que busca respuestas útiles para uno de los destinos más emblemáticos del Mediterráneo.

Gestionar el éxito turístico

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, inauguró el encuentro con una idea que se repitió en varias intervenciones: la excelencia no puede seguir medirse solamente por el número de turistas que llegan. El desafío radica en generar riqueza económica y social, elevar la experiencia del visitante y salvaguardar la calidad de vida de los residentes.

Siguiendo esta línea, Vicente Guasch de la Encina, presidente de Santa Eulària Empresarial, abogó por la colaboración entre empresas y administraciones. A su parecer, el turismo sigue siendo un motor de prosperidad, pero es crucial adelantarse a los cambios para que la riqueza beneficie a más sectores de la sociedad.

Vicent Marí, presidente del Consell Insular d’Eivissa, resumió la postura con una frase contundente: el turismo no se debería cuestionar, sino administrar. La clave es satisfacer las expectativas de quienes visitan la isla, sin por ello olvidar a quienes trabajan y viven allí a lo largo del año.

La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, participó de manera virtual en la ponencia inaugural. Subrayó que la educación y la formación son elementos centrales en la transformación del sector. Durante el foro se expuso que la mitad de los jóvenes trabajadores apenas cuenta con estudios secundarios. Bayona también destacó que el 89 % de los viajeros internacionales ya hace uso de la inteligencia artificial y que el 80 % de ellos planea incorporarla a sus viajes.

Para Ibiza, esta transformación cambia la forma en que los turistas buscan alojamiento, eligen restaurantes, organizan actividades o descubren lugares menos conocidos. La tecnología tiene el potencial de personalizar las propuestas, pero el destino deberá ofrecer experiencias auténticas y diferenciadas. La herramienta no reemplaza al territorio, sino que lo hace más visible.

Datos para aliviar la presión

La primera mesa de discusión, titulada ¿Quién decide el futuro de un destino?, exploró cómo convertir la información turística en decisiones concretas. Análisis de reservas, desplazamientos, gasto y distribución de visitantes permiten identificar zonas saturadas, promover la visita en épocas de menor afluencia y evaluar si las medidas implementadas están dando resultado.

Elizabeth Keegan, gerente de Lloret Turisme, enfatizó que los destinos deberían medir más que la ocupación hotelera. La seguridad, las temperaturas extremas y la percepción de los residentes son indicadores clave para conocer la salud de un destino.

Ana María Lafuente, subdirectora general adjunta de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña, insistió en la necesidad de combinar datos objetivos con factores emocionales. Un destino no se define solo por cifras; también importa cómo se sienten sus habitantes y qué imagen proyecta ante los viajeros.

Marcos Pampliega, responsable de Desarrollo de Negocio en Minsait, indicó que la inteligencia artificial puede facilitar el análisis, incluso en municipios pequeños que carecen de equipos técnicos especializados. Christophe Ramaciotti, director de Ventas de Amadeus Destinations & More, reveló que España se destaca en inteligencia turística, aunque su éxito dependerá de que administraciones y empresas trabajen en una estrategia conjunta.

El debate también delineó un límite esencial: la tecnología debe respaldar las decisiones, pero no sustituir la responsabilidad política ni el conocimiento de quienes conocen el territorio. En una isla con recursos limitados, prever los picos de demanda puede ser más efectivo que promocionar despilfarradoramente nuevas llegadas.

De atraer turistas a crear valor

José Elías Navarro, empresario e inversor, participó en un coloquio sobre estrategia y riesgo. Aplicó al turismo un principio que es válido para cualquier negocio: la clave no radica únicamente en vender una habitación o una actividad, sino en cuidar la experiencia integral del visitante.

También defendió la relevancia de cuidar a los trabajadores. Las empresas que ofrecen mejores condiciones pueden atraer talento, disminuir la rotación y elevar la calidad del servicio. Para Elías, la agilidad de la administración es igualmente necesaria: las instituciones deben buscar soluciones en lugar de generar obstáculos.

La segunda mesa centró su atención en un aspecto crucial para Eivissa: crecer en valor en lugar de crecer en volumen. Durante la discusión se analizaron temas como el gasto en destino, la calidad del empleo, la renovación de la oferta de alojamiento y la diversificación de mercados y productos.

Inmaculada Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, exigió una actualización profunda del modelo turístico español. Esta reforma, explicó, debe integrar economía, empleo, infraestructuras y políticas sociales. Fernando Garasa López, fundador y consejero delegado de Sergestur, propuso modernizar los alojamientos y aprovechar las temporadas de primavera y otoño para mitigar la concentración estival.

El mercado británico se presenta como un pequeño signo de advertencia. Sinead McKevitt, de Jet2 y Jet2holidays, afirmó que Ibiza sigue siendo un imán, pero el número de turistas británicos se ha estancado en aproximadamente 205.000 cada año, mientras que el aumento de precios acorta las estancias prémium y favorece a familias con presupuestos más limitados.

Ricardo Fernández Flores, CEO de Destinia, advirtió que el encarecimiento podría excluir a ciertos tipos de viajeros. Mariano Juan Colomar, vicepresidente del Consell Insular d’Eivissa, abogó por la diversificación y la inteligencia turística como formas de aumentar el valor de cada visita, atraer nuevas conexiones —incluyendo la posibilidad de un vuelo directo con Estados Unidos— y distribuir mejor los beneficios.

Entre las prioridades discutidas durante el foro se encuentran:

Reforzar la colaboración entre administraciones y empresas.

Utilizar datos de movilidad, reservas y gasto para anticipar la presión turística.

Mejorar la formación y las condiciones laborales.

Renovar la oferta de alojamiento sin perder la identidad local.

Potenciar la actividad fuera de los meses de máxima demanda.

Medir el éxito por el valor generado y no únicamente por el número de visitantes.

Premios a quienes construyen destino

La jornada concluyó con la entrega de la sexta edición de los Premios Foro Turismo Ibiza, que distinguen proyectos y trayectorias relacionadas con la evolución turística de la isla.

Categoría Galardonado Motivo Mejor proyecto turístico del año Asociación de Guías Turísticos de Ibiza Por su labor de divulgación de la historia, la cultura y el patrimonio de las Pitiusas durante 35 años Mejor trayectoria en pro del turismo Víctor Guasch, cofundador de Atzaró Por transformar una casa payesa familiar en un referente de agroturismo, arquitectura tradicional y paisaje agrícola Mejor profesional del turismo Marina Amorós Por impulsar The Ibiza Wedding Planner e Ibiza Bridal Week y posicionar la isla como destino nupcial

La Asociación de Guías Turísticos de Ibiza, establecida en 1991, representa una faceta menos visible pero fundamental del viaje: la interpretación del territorio. Sus profesionales conectan al visitante con la historia de las murallas, las tradiciones, la arquitectura rural y el patrimonio de las islas.

El reconocimiento a Víctor Guasch resalta un modelo que entrelaza alojamiento, paisaje y cultura local. Atzaró abrió sus puertas en 2004 tras convertir una antigua casa payesa en un proyecto turístico anclado en su entorno. Marina Amorós, por su parte, ha desarrollado un segmento especializado que extiende la temporada y genera actividad para proveedores, espacios, restauradores y profesionales locales.

Así, el foro cierra con una pregunta abierta, pero también una dirección clara: el futuro turístico de Ibiza no dependerá de recibir más personas a cualquier costo, sino de tomar decisiones acertadas sobre el territorio, el uso de la tecnología y el valor que cada visitante deja tras su paso.