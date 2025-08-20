Dos cumbres después, Trump aún enfrenta enormes obstáculos para lograr la paz en Ucrania

Complicado.

Y sobre todo teniendo enfrente a un tipo como el maquiavélico Vladimir Putin.

El ambiente en Washington se tornó expectante tras la última ronda de negociaciones entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y líderes europeos.

El objetivo era dar un giro al conflicto ruso-ucraniano, que ya roza los cuatro años de enfrentamientos y miles de víctimas civiles.

Sin embargo, a pesar del optimismo expresado por las delegaciones occidentales, la realidad sobre el terreno y las reacciones desde Moscú revelan que la paz sigue siendo una meta lejana.

A día de hoy, 20 de agosto de 2025, la situación política internacional muestra una mezcla de esperanza y escepticismo.

Las recientes conversaciones en la Casa Blanca han dado lugar a compromisos inéditos por parte de Europa respecto a las garantías de seguridad para Ucrania y han abierto la posibilidad —hasta hace poco impensable— de un encuentro directo entre Zelensky y Putin, con Trump como mediador potencial.

Un nuevo impulso diplomático… ¿o solo un espejismo?

Las dos últimas cumbres han estado marcadas por una mayor implicación europea en el diseño de garantías de seguridad para Ucrania. Según lo anunciado por Trump tras los encuentros, los países europeos asumirían el grueso del compromiso defensivo, “en coordinación con Estados Unidos”. Esta estrategia busca no solo aliviar la presión sobre Washington sino también fomentar una mayor responsabilidad continental. Trump ha reiterado que el apoyo estadounidense debe materializarse principalmente a través de ventas de armamento —y no ayudas directas—, alineando así su postura con los intereses económicos estadounidenses y la fatiga creciente ante los paquetes de ayuda exterior.

Por su parte, Zelensky ha mostrado flexibilidad respecto al formato de las negociaciones. Ha declarado estar dispuesto a participar tanto en reuniones bilaterales como trilaterales, siempre que estas contribuyan a poner fin al conflicto: “Ucrania nunca se detendrá en su camino hacia la paz”, subrayó tras las conversaciones. Sin embargo, el presidente ucraniano insiste en que cualquier acuerdo debe pasar por un compromiso real del Kremlin respecto a la soberanía ucraniana.

El Kremlin enfría expectativas

Desde Moscú, el tono es mucho más prudente. El portavoz del Kremlin ha restado importancia a la inminencia de un cara a cara entre Zelensky y Putin, subrayando que no existe todavía un acuerdo formal para ese encuentro. “Se discutió elevar el nivel de las negociaciones ruso-ucranianas”, señala el comunicado oficial, pero no confirma avances concretos ni fechas. Este distanciamiento sugiere que Rusia no ve con urgencia ni necesidad una resolución rápida, al menos bajo los términos actuales.

En paralelo, Trump ha advertido públicamente que Putin podría no estar interesado realmente en llegar a un acuerdo. Durante entrevistas recientes dejó entrever su frustración ante la postura rusa: “Tienen que tener cierta relación; si no, estamos perdiendo el tiempo”, declaró tras explicar sus gestiones para organizar una reunión directa entre ambos presidentes. Este reconocimiento público añade presión sobre Moscú pero también evidencia los límites del poder mediador estadounidense.

Factores clave: seguridad europea y cansancio internacional

La insistencia en la implicación europea refleja dos tendencias claras:

Creciente fatiga política y social en Estados Unidos ante la prolongación del conflicto.

Temor europeo ante una escalada militar en sus fronteras orientales.

En este contexto, Ucrania explora fórmulas alternativas para garantizar su defensa: ha planteado comprar hasta 100.000 millones en armamento estadounidense con financiación europea, lo que supondría un esfuerzo económico inédito para Bruselas y socios afines.

Sin embargo, cualquier avance depende de varios factores:

La disposición rusa a negociar seriamente.

El equilibrio interno en Ucrania entre quienes apuestan por un alto el fuego inmediato y quienes rechazan cualquier cesión territorial.

La evolución del frente militar durante los próximos meses.

Antecedentes: cuatro años sin tregua real

El conflicto estalló en 2021 con la invasión rusa del este ucraniano. Desde entonces, sucesivas rondas diplomáticas han fracasado por falta de confianza mutua y objetivos incompatibles. Ni los esfuerzos europeos ni las sanciones internacionales han logrado frenar la violencia ni cambiar las líneas rojas del Kremlin.

Trump ha intentado posicionarse como mediador pragmático —lejos del intervencionismo clásico— pero hasta ahora no ha conseguido compromisos claros por parte rusa. Su propuesta más reciente incluye dejar fuera a Ucrania de la OTAN como base para futuras garantías europeas, algo que podría satisfacer parcialmente a Moscú pero genera dudas profundas sobre el futuro estratégico ucraniano.

¿Hacia dónde avanza el tablero internacional?

Con las posiciones aún distantes y la desconfianza instalada en todas las capitales implicadas, cualquier avance real hacia la paz parece improbable a corto plazo. Pero el simple hecho de haber roto ciertos tabúes —como un posible diálogo directo Putin-Zelensky— abre una ventana diplomática inédita desde 2021.

Las próximas semanas serán decisivas:

Si prospera el encuentro bilateral o trilateral propuesto por Trump.

Si Europa logra articular mecanismos efectivos para blindar a Ucrania sin escalar el conflicto.

Si Rusia flexibiliza mínimamente sus exigencias territoriales o políticas.

Mientras tanto, sobre el terreno continúan los combates esporádicos y las víctimas civiles aumentan cada día. En palabras recientes de Trump: “No podemos esperar otros dos meses… habrá decenas de miles más muertos”.

El tablero internacional observa expectante mientras se decide si estos gestos diplomáticos acaban siendo solo humo o marcan realmente el principio del fin para uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI.