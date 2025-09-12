Esta es la banda de motociclistas estadounidense contratada como ‘guardianes’ de los puntos de ayuda de Gaza

El caos que rodea la distribución de ayuda humanitaria en Gaza ha sumado un nuevo ingrediente: la seguridad armada gestionada por miembros de la banda de motociclistas estadounidense Infidels MC.

Unos tipos muy duros, que no son precisamente muy proislámicos.

La información hay que cogerla con pinzas, porque viene de la BBC, que de objetividad en asuntos como Gaza anda bastante corta.

A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, la investigación ha confirmado la implicación directa de al menos 10 integrantes de este grupo en labores de protección de los puntos de reparto gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza y el contratista privado UG Solutions.

El trasfondo no puede ser más controvertido.

Los sitios de ayuda han sido escenario de escenas letales, donde cientos de civiles palestinos han muerto en avalanchas y tiroteos recientes, lo que ha intensificado el escrutinio sobre quiénes gestionan la seguridad.

Los Infidels MC, fundados por veteranos de Irak en 2006, se autodefinen como cruzados modernos y exhiben símbolos relacionados con las Cruzadas, un periodo históricamente marcado por la violencia entre cristianos y musulmanes.

A BBC probe found members of the Infidels Motorcycle Club, a US biker gang with anti-Islam ties, were hired by contractor UG Solutions to guard Gaza aid sites where deadly chaos unfolded. At least 40 members were deployed, some in senior roles. #Gaza pic.twitter.com/lVjP5QyR0a — BPI News (@BPINewsOrg) September 10, 2025

Infidels MC: de la hostilidad al mando de la seguridad

La presencia de este club en Gaza no es anecdótica. Siete de sus miembros ocupan puestos de mando en la operación de seguridad armada que respalda el reparto de ayuda auspiciado por Israel y con la bendición del expresidente Donald Trump. Entre ellos figura el líder, Johnny «Taz» Mulford, exsargento del ejército estadounidense, con antecedentes por soborno y falso testimonio, y que actualmente coordina el proyecto en la franja. Junto a él, otros miembros clave como Larry «J-Rod» Jarrett (logística), Bill «Saint» Siebe (jefe de seguridad en uno de los puntos principales) y Richard «A-Tracker» Lofton (líder de equipo), han sido identificados en cargos de alta responsabilidad.

La contratación masiva de miembros de los Infidels MC por parte de UG Solutions no es fruto del azar. Documentos y testimonios recogidos por la BBC indican que al menos 40 de los 320 contratistas desplegados en Gaza tienen vínculos con el club. El reclutamiento se ha realizado, en ocasiones, a través de redes sociales, buscando específicamente a veteranos militares capaces de disparar, moverse y comunicarse, según las propias palabras de Mulford en Facebook.

Un entorno explosivo: antecedentes y discursos de odio

El historial de los Infidels MC está marcado por la hostilidad abierta hacia el islam. En sus redes sociales proliferan mensajes de odio y han organizado actos como asados de cerdo durante el Ramadán, en claro desafío a la comunidad musulmana. Algunos de sus líderes lucen tatuajes con la palabra Cruzado y el número 1095, referencia explícita al inicio de las Cruzadas y a la llamada a la violencia contra musulmanes de aquella época.

El propio subdirector del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, Edward Ahmed Mitchell, ha declarado: «Poner al club de motociclistas Infidels a cargo de la ayuda en Gaza es como poner al Ku Klux Klan a cargo de la ayuda en Sudán. Esto seguramente conducirá a la violencia, y eso es exactamente lo que hemos visto en Gaza».

La situación se agrava por el hecho de que la empresa UG Solutions, encargada formalmente de las verificaciones de antecedentes, ha defendido la idoneidad de sus empleados, asegurando que no discrimina por afiliaciones personales. Sin embargo, algunos de los líderes de Infidels MC contratados en Gaza cuentan con antecedentes penales recientes en Estados Unidos, principalmente por delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y, en el caso del fundador de UG Solutions, por un atropello y fuga.

Privatización de la seguridad y consecuencias en la crisis humanitaria

La externalización de la seguridad en Gaza a contratistas extranjeros plantea un problema de fondo sobre la privatización armada en zonas de conflicto. El pago diario a estos contratistas oscila entre los 980 y los 1.580 dólares, cifras que contrastan con el presupuesto destinado a la ayuda directa a la población.

Entre los propios contratistas, la cultura de la violencia se ha hecho visible en imágenes y vídeos difundidos en redes sociales, donde aparecen con pancartas como «Hagamos que Gaza sea grande otra vez» o camisetas con lemas como «abraza la violencia» y «Surf todo el día, cohetes toda la noche. Gaza verano 25».

El equipo de seguridad de UG Solutions, liderado en gran parte por los Infidels MC, gestiona los puntos de distribución denominados seguros, aunque los hechos recientes demuestran que no lo son.

Las muertes de civiles en estampidas y tiroteos han generado críticas sobre el modelo de gestión y la idoneidad de los responsables de la seguridad.

La Fundación Humanitaria de Gaza defiende que su equipo es diverso y rechaza cualquier tipo de discriminación, pero la evidencia de la presencia y liderazgo de una banda con discurso de odio en la operación socava su mensaje.

¿Hacia dónde evoluciona la situación?

A medida que la crisis humanitaria en Gaza se agrava, la presencia de figuras abiertamente hostiles al islam en puestos de seguridad añade un riesgo de radicalización y violencia. Las ONG y organismos internacionales observan con preocupación el efecto de esta privatización: lejos de pacificar el entorno, la militarización y el sesgo ideológico de los contratistas pueden aumentar la tensión y el resentimiento entre la población local.

Las autoridades israelíes y estadounidenses, que respaldan la operación, guardan silencio ante las denuncias. El modelo, lejos de ser un caso aislado, podría sentar un precedente peligroso para futuras operaciones humanitarias en zonas de conflicto.

La realidad en Gaza, a día de hoy, muestra cómo la combinación de privatización armada y discursos extremistas está generando nuevas dinámicas de poder y exclusión en el terreno, con consecuencias letales para una población ya al límite. Frente a la polémica, la pregunta sobre quién debe proteger la ayuda humanitaria en los escenarios más frágiles del planeta sigue sin respuesta clara, mientras los hechos imponen su propia lógica.