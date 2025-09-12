Bielorrusia libera presos políticos en un pacto con EE.UU. para levantar sanciones

La noticia recorre Europa: Bielorrusia ha liberado este jueves, 11 de septiembre de 2025, a 52 presos políticos, entre ellos varios ciudadanos europeos, como parte de un acuerdo con Estados Unidos para levantar las sanciones sobre la aerolínea estatal Belavia.

El gesto marca un giro significativo en la política exterior de Minsk tras años de aislamiento y represión.

La operación se produce mientras el presidente Alexander Lukashenko busca suavizar la presión internacional y reabrir canales diplomáticos tras su prolongado pulso con Occidente.

Este movimiento diplomático no significa aún una reconciliación plena entre Bielorrusia y Occidente.

Pero abre una ventana —quizás pequeña— para explorar vías alternativas al aislamiento crónico del país bajo Lukashenko. En un entorno internacional dominado por tensiones geopolíticas e incertidumbres económicas, cada gesto cuenta.

Un intercambio cuidadosamente negociado

El pacto, negociado durante semanas entre funcionarios estadounidenses y bielorrusos, se materializó tras una reunión en Minsk con el enviado presidencial estadounidense John Coale y el propio Lukashenko. Poco antes de hacerse pública la liberación de los detenidos, medios estatales bielorrusos difundieron un vídeo donde Coale anunciaba oficialmente el levantamiento de las sanciones a Belavia, medida que desbloquea el acceso de la aerolínea a aviones y repuestos occidentales, esenciales para su operatividad desde que fue vetada en 2021 por el incidente del vuelo de Ryanair desviado forzosamente a Minsk para arrestar al periodista disidente Raman Pratasevich.

Trasfondo: represión y aislamiento

El régimen bielorruso arrastra un largo historial de represión. Desde las masivas protestas tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020 —consideradas fraudulentas por la oposición—, miles de activistas, periodistas y opositores han sido encarcelados o forzados al exilio. La reciente excarcelación incluye a figuras destacadas como Siarhei Tsikhanouski, esposo de la líder opositora exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya, así como ciudadanos de Lituania, Letonia, Polonia, Alemania, Francia y Reino Unido.

En palabras del presidente lituano Gitanas Nauseda, los presos liberados “dejaron atrás el alambre de espino, las ventanas enrejadas y el miedo constante”. Sin embargo, Nauseda recuerda que “más de 1.000 presos políticos siguen en cárceles bielorrusas y no podemos parar hasta que logren la libertad”.

Claves del acuerdo y sus implicaciones

El levantamiento inmediato de las sanciones estadounidenses sobre Belavia responde directamente a una orden del presidente Donald Trump, según confirmó el enviado especial Coale. El desbloqueo permitirá a la compañía acceder nuevamente al leasing y mantenimiento occidental —aunque la Unión Europea aún no ha anunciado medidas similares—.

El acuerdo supone:

Un alivio económico para Minsk en medio de una economía golpeada por sanciones internacionales.

Un gesto simbólico hacia Occidente que podría abrir la puerta a nuevos contactos diplomáticos.

Un mensaje claro al Kremlin: Lukashenko busca equilibrar sus alianzas externas sin romper con Moscú.

Por otro lado, Lukashenko propuso ante los negociadores estadounidenses avanzar hacia lo que llamó un “gran acuerdo” para liberar al resto de presos políticos si se mantienen gestos recíprocos. “Si Donald insiste en llevarse a todos estos liberados consigo, bien, intentemos cerrar… un gran acuerdo como le gusta decir”, comentó durante la reunión.

Perspectivas futuras

A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, casi 1.200 personas siguen encarceladas por motivos políticos en Belarus según organizaciones independientes como Viasna. La liberación parcial evidencia tanto la capacidad negociadora del régimen como los límites del deshielo: Lukashenko mantiene el control absoluto tras su séptimo mandato renovado en enero —también bajo acusaciones de fraude— y no renuncia al uso del encarcelamiento como moneda diplomática.

El gesto coincide con los esfuerzos estadounidenses para mediar una salida negociada al conflicto en Ucrania. Lukashenko se ha alineado públicamente con Trump en ese objetivo: “Su prioridad ahora es acabar con la guerra en Ucrania; para nosotros también es lo más importante”, afirmó durante el encuentro diplomático.

Reacciones internacionales

Las reacciones desde Europa han sido cautelosas. Mientras algunos líderes celebran el avance humanitario y piden mantener la presión para liberar al resto de detenidos, otros advierten sobre los riesgos de normalizar relaciones con un régimen que sigue violando derechos fundamentales.

Las organizaciones pro derechos humanos insisten:

El número total de presos políticos sigue siendo muy alto.

El intercambio puede sentar precedentes problemáticos si se convierte en patrón recurrente.

En Washington, fuentes oficiales valoran el gesto como un primer paso pero subrayan que “la normalización completa dependerá del respeto sostenido a los derechos humanos”.

Lo que puede venir

El futuro inmediato dependerá tanto de nuevos gestos desde Minsk como del contexto internacional: