The Royal United Services Institute vaticina que China invadirá Taiwán en 2027 con ayuda militar rusa

La reciente filtración de cerca de 800 páginas de documentos relacionados con contratos militares entre China y Rusia ha encendido las alarmas entre los principales actores internacionales.

De acuerdo a un informe del Royal United Services Institute (RUSI), uno de los think tanks más reconocidos en el Reino Unido, Pekín estaría intensificando sus preparativos para una posible invasión de Taiwán en 2027, contando para ello con el adiestramiento y la provisión de tecnología militar por parte de Moscú.

Este análisis se basa en documentos obtenidos por el grupo hacktivista Black Moon, que, aunque no han sido verificados independientemente, son considerados «coherentes» por los expertos del instituto. Las consecuencias de este hallazgo son significativas y podrían alterar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico, reforzando un eje militar entre China y Rusia.

Contratos, equipos y entrenamiento: los detalles del acuerdo

Los documentos filtrados indican que Rusia habría acordado vender a China un paquete integral que incluye equipos y formación para un batallón aerotransportado, que comprende:

37 vehículos de asalto anfibios BMD-4M

11 cañones antitanque autopropulsados Sprut-SDM1

11 vehículos blindados BTR-MDM

Sistemas de paracaídas de gran altitud tipo Dalnolyot , capaces de lanzar cargas de hasta 190 kg desde una altura de 8.000 metros

, capaces de lanzar cargas de hasta 190 kg desde una altura de 8.000 metros Vehículos Rubin y KSHM-E destinados a mando y comunicaciones

El acuerdo tiene un valor estimado que supera los 210 millones de dólares. A pesar de la falta de pruebas sobre si China ha realizado los pagos o ha recibido el material, los documentos sugieren que Moscú ya ha comenzado a trabajar en estos productos.

El informe destaca que lo más valioso para China radica en el entrenamiento y la transferencia de procedimientos para el mando y control en operaciones aerotransportadas, un campo donde Rusia posee experiencia real en combate, a diferencia del Ejército Popular de Liberación chino, cuya formación en aterrizajes aéreos sigue siendo bastante básica.

Objetivos estratégicos y contexto geopolítico

La colaboración militar entre Moscú y Pekín responde a intereses comunes. Para Rusia, la venta de armas representa una forma de financiar su conflicto en Ucrania y, al mismo tiempo, atraer a China hacia un posible enfrentamiento con Estados Unidos en Asia. En cuanto a China, este acuerdo facilita la aceleración del desarrollo de capacidades aerotransportadas, un ámbito donde reconocen estar por detrás frente a Occidente y especialmente ante Taiwán y sus aliados.

El informe del RUSI aclara que, aunque los documentos no mencionan explícitamente a Taiwán, la utilidad del material descrito y el perfil operativo apuntan claramente hacia un escenario invasivo sobre la isla. Estos sistemas permitirían a las fuerzas especiales chinas planear hasta 80 kilómetros dentro del territorio enemigo sin ser detectadas, lo cual podría ser considerado como una “fase cero” antes de una invasión.

No obstante, varios analistas advierten que aunque las capacidades aerotransportadas serían cruciales para la logística durante cualquier invasión, difícilmente representarían el «evento principal» durante un asalto masivo. Más bien se trataría de operaciones preliminares para infiltración y reconocimiento, tareas necesarias para preparar el terreno antes del ataque convencional.

¿Preparados para 2027?

El informe también recoge las instrucciones del presidente Xi Jinping al Ejército Popular de Liberación para estar listo para tomar Taiwán antes de 2027. Este cronograma coincide con las evaluaciones realizadas por servicios estadounidenses de inteligencia, quienes han señalado repetidamente ese año como el más probable para una eventual ofensiva china.

Mientras tanto, Taiwán no se ha quedado inactiva. Durante 2023 y 2024 ha fortalecido su doctrina defensiva asimétrica, apostando por sistemas antiaéreos móviles, misiles de largo alcance y una mayor resiliencia tanto social como militar. Son conscientes que la confrontación con Pekín podría decidirse tanto en mar como en aire.

Por su parte, Estados Unidos ha incrementado su apoyo hacia Taipéi, aumentando su presencia naval en la región e instaurando nuevos acuerdos cooperativos en defensa; sin embargo, sin comprometerse explícitamente a intervenir directamente si estalla un conflicto.

Autenticidad y repercusiones

Las cerca de 800 páginas de contratos junto con materiales complementarios analizados por el RUSI parecen auténticos; no obstante, los expertos no descartan que algunas partes hayan sido modificadas o que falten documentos relevantes. Parte del material fue compartido con la agencia Associated Press, aunque esta no ha podido verificarlo independientemente.

Esta filtración no solo destapa la magnitud del vínculo militar entre Moscú y Pekín sino que también envía un mensaje claro a Washington y sus aliados en el Indo-Pacífico: el mapa estratégico está cambiando rápidamente y cada vez hay menos tiempo para disuadir.

Un escenario de alto riesgo

Las autoridades tanto en Rusia, como en China y Taiwán, han optado por no pronunciarse sobre este informe. Mientras tanto, los analistas coinciden al señalar que el fortalecimiento por parte china de sus capacidades aerotransportadas —con apoyo ruso— podría inclinar la balanza en caso de conflicto sobre el estrecho taiwanés.

A corto plazo, lo más significativo derivado de esta revelación radica en cómo acelerará los programas militares chinos modernos e impactará sobre la estrategia estadounidense para contenerlos en la región. A largo plazo, existe la posibilidad realista que China aplique ingeniería inversa al equipo ruso adaptando tácticas a sus propias necesidades; esto podría alterar considerablemente el equilibrio militar en Asia Oriental.

Con el horizonte del año 2027 ya marcado como referencia crucial dentro esta carrera armamentística y diplomática cuyo desenlace sigue siendo incierto. Lo único evidente es que nadie quiere ser quien parpadee primero en este juego lleno sombras.