Zelenski presenta un plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra con Rusia

Zelenski presentó por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz elaborado por Kiev y Washington, reiterando su apertura a un acuerdo territorial en Donbás, tema que sigue en debate.

En una conversación con la prensa este martes, y reportada por medios ucranianos este miércoles, el presidente señaló que los emisarios de la Casa Blanca han entregado el plan al enviado de Moscú y mostró confianza en que las próximas conversaciones entre Washington y Moscú ocurrirán hoy.

Aunque no está claro el formato de la próxima charla, Zelenski sugirió que podría incluir a Vladímir Putin y comentó que, según las estimaciones, podría celebrarse mañana.

Entre los 20 puntos se propone un cese de hostilidades supervisado por un mecanismo de monitoreo y un conjunto de garantías de seguridad. Entre estas garantías figuran un Ejército ucraniano de unos 800.000 efectivos y compromisos de defensa vinculantes por parte de Estados Unidos y aliados, equiparando la seguridad con una versión del Artículo 5 de la OTAN.

Sobre la cuestión más sensible, las cesiones territoriales que reclaman Rusia, Zelenski indicó que hay dos rutas posibles. La primera, la preferida por Kiev, congelaría la actual línea de frente. La segunda contemplaría una o varias zonas económicas en la parte de Donetsk que Ucrania controla y que Moscú reclama; esta opción requeriría, no obstante, garantías de seguridad suficientes antes de ser estudiada. En caso de avanzar, se firmaría un acuerdo separado entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia para definir el estatus de la zona y las medidas de retirada de las fuerzas.

La zona económica especial estaría bajo administración ucraniana, pero con tropas retiradas y con presencia de fuerzas internacionales para evitar la entrada de fuerzas irregulares o militares rusos disfrazados. Cualquier retirada de tropas de Donetsk requeriría la validación mediante referendo.

Por otra parte, los 20 puntos no mencionan aspiraciones de Ucrania de ingresar en la OTAN. Zelenski afirmó que esta decisión corresponde a los miembros de la Alianza, que actualmente no están dispuestos a admitir a Ucrania. Según el presidente, podría haber conversaciones separadas entre la OTAN y Rusia sobre su relación futura, pero Ucrania no renunciará a su objetivo de ingreso, aunque, a día de hoy, no se considera realista.