Los ayatolás de Irán siguen desafiantes, mientras Trump advierte que ‘todo el país’ podría ser pulverizado, si no aceptan un acuerdo este martes

Donald Trump ha marcado un ultimátum claro: hoy martes, o Irán se enfrenta a consecuencias devastadoras.

Ayer, el presidente estadounidense lanzó amenazas contundentes a través de sus redes sociales. Aseguró que bombardeará centrales eléctricas y puentes si Irán no permite la libre circulación por el Estrecho de Ormuz, vital para el comercio internacional de petróleo.

La respuesta de Irán ha sido desafiante.

Ha atacado infraestructuras en diversas naciones del Golfo y amenaza con cerrar el Bab el-Mandeb. No parece dispuesto a ceder. El rescate de un piloto estadounidense derribado en su territorio avivó aún más la ira de Trump, quien lo calificó como un «milagro de Pascua».

Antecedentes del conflicto

El conflicto comenzó el 28 de febrero con la Operación Epic Fury, una ofensiva conjunta entre EE.UU. e Israel contra Irán. Según informes de CENTCOM, más de 13.000 objetivos han sido atacados en apenas 38 días. Entre estos se encuentran centros de mando, bases de la Guardia Revolucionaria, defensas aéreas y fábricas de misiles.

Daños navales: más de 155 buques iraníes han sido hundidos o dañados.

han sido hundidos o dañados. Muertos: 13 soldados estadounidenses, 24 israelíes y 27 personas en el Golfo. Según estimaciones iraníes, los fallecidos ascienden a 1.937, aunque esta cifra no ha sido verificada.

Respuesta iraní: miles de drones y misiles han sido lanzados contra bases estadounidenses e israelíes. El Kurdistán iraquí fue blanco de 678 ataques.

Aunque inicialmente Trump otorgó diez días para negociar, ahora está dispuesto a extender los plazos si se observan progresos. Sin embargo, su tono se ha vuelto más agresivo, lleno de insultos y advertencias sobre una posible escalada.

Escalada en transporte y ciberataques

En este clima tenso, Israel ha emitido advertencias severas a los iraníes: “Vuestra presencia en trenes y cerca de vías férreas pone en peligro vuestra vida”. La orden es clara: “No viajéis en tren hoy”.

Esto ocurre en medio de una serie de ciberataques cruzados. Medios iraníes afirman haber paralizado el sistema ferroviario israelí, mostrando alertas falsas sobre misiles en las pantallas de Tel Aviv. Sin embargo, Israel desmiente esta información, asegurando que solo afectó a la publicidad y no a las operaciones reales.

Para más información sobre la cobertura en tiempo real respecto a las amenazas lanzadas por Trump y la reacción iraní, puedes consultar este seguimiento de CNN.

Además, Irán ha lanzado misiles hacia Tel Aviv, causando daños en la estación central Savidor y resultando en la muerte de un matrimonio mayor en Ramat Gan. Se utilizaron ojivas de racimo que lograron superar las defensas instaladas.

Mientras tanto, en Israel, muchos ciudadanos buscan refugio durmiendo en estaciones del metro ante el temor a posibles ataques con misiles iraníes. Por su parte, Irán niega haber agotado su arsenal misilístico y ha comenzado a realizar ataques más precisos que logran burlar las defensas adversarias.

¿Cómo puede evolucionar?

Hoy martes representa un punto crítico. Si Irán no abre el paso por el Ormuz, es probable que Trump ordene bombardeos masivos. Los mercados ya sienten la presión: los precios del combustible están aumentando debido al bloqueo .

Las opciones son varias:

La posibilidad de una negociación, donde mediadores podrían ampliar el plazo como sucedió anteriormente. Una posible escalada total, donde los ataques a infraestructuras civiles infringirían normas internacionales. Una respuesta por parte iraní que podría incluir más bombardeos en el Golfo o ciberataques; algunos grupos aliados en Irak ya están atacando.

Tanto Israel como EE UU tienen como objetivo desmantelar la capacidad militar proyectada por Irán. Desde Teherán prometen respuestas “más severas y expansivas”. El mundo entero está expectante ante lo que podría convertirse en un cataclismo regional.

La próxima hora será determinante para saber si esta llama se apaga o consume todo lo que encuentra a su paso.