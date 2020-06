Un general venezolano revela las triangulaciones que hace el régimen chavista con iraníes y turcos para burlar sanciones de EEUU

Desde agosto del 2019 un contingente de 60 iraníes hace vida en el Grupo de Transporte Nro. 6 de la Aviación Militar venezolana.

A esos técnicos se les otorgó un contrato para la recuperación de dos 2 aviones C130 Hércules, con la obtención de piezas de repuestos del mercado negro, adquiridos por las fraudulentas triangulaciones comerciales efectuadas por el régimen venezolano, a través de terceros países.

Así lo revela a Sebastiana Barráez de Infobae, este 7 de junio de 2020, un alto oficial de la institución castrense, a quien no podemos identificar por razones obvias, pero que pertenece a la Fuerza Aérea de Venezuela, quien destaca que “esa triangulación es posible con empresas y perros de la guerra que emplean razones sociales y mercantiles certificadas de origen y destino amañados, así como vuelos directos de esos países, con la finalidad de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos”.

-¿Eso no es ilegal?

-Si, por supuesto eso viola de forma abierta la normativa establecida en el Acta de Control y Exportación de Armas (AECA) de 1961, que prohíbe expresamente negociar la venta, compra y transacciones comerciales con países no autorizados por el fabricante. En este caso los EEUU, a través de la Empresa Lockheed Martin, fabricante del C130. En ningún momento fue recuperado por técnicos venezolanos, no queriendo decir con esto que personal de la unidad no haya participado en las labores de mantenimiento o como mano de obra no calificada, aunque con cierta experiencia para contribuir al aprendizaje y asimilación de algunas de las tareas medianamente complejas de la restauración, reemplazo y cambio de partes, piezas consumibles y reparables de los mismos.

-¿En manos de quién estaban esos aviones, desde el punto de vista técnico?

Esos aviones estuvieron, durante años, sin contar con mano de obra calificada. La plataforma de mantenimiento del Servicio de Mantenimiento adscrito a la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Aeroespacial (Dimadea) ha sufrido los embates de la crisis, las bajas, deserciones y falta de coherencia, gerencia y capacidad de sus comandantes en mantener una plataforma que anteriormente tuvo la capacidad de efectuar trabajos tan complejos como la reparación total de un motor, por ejemplo.

-¿Entonces eso que anunció el ministro de la Defensa el 3 de junio de entregar un helicóptero Cougar al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nº10 de la Aviación después de ser recuperado con mano de obra 100% venezolana?

El eterno Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se ha convertido en un actor político y mediático de redes sociales, más que en un militar, estratega y responsable del desarrollo tecnológico de la Fuerza Armada. Si les permitiesen una visita a las instalaciones de la Base Aérea El Libertador, pudieran darse cuenta de la verdad, de cuánto miente el general Padrino, de manera descarada, ante el país y el mundo, cada vez que sale en esas imágenes divulgando mentiras.

-General, no me quedó claro lo del Cougar…

Ah sí, esa unidad fue recuperada, empleando el método de canibalización de otro helicóptero y la adquisición de piezas del mercado negro. Ese helicóptero lo poseen países aliados tanto de USA como de Rusia; es fabricado por Aérospatiale una empresa aeroespacial francesa. Desde el punto de vista de plataforma de mantenimiento el Cougar sufrió la misma calamidad que el C130 y todos los sistemas americanos, franceses. Esas líneas de mantenimiento, de segundo y tercer escalón, en algunos casos de cuarto escalón de mantenimiento, las dejaron perder. Es tal el grado de degradación y desidia que tenemos un cementerio de telarañas y chatarra, en lo que antes era el Departamento de Plantas de Potencia y los Bancos de Prueba, donde se le efectuaban las pruebas a las turbinas.

-¿Qué pasa en la Aviación venezolana?

La Fuerza Aérea ha perdido mucho, por su incapacidad de gestionar reemplazos calificados, por tener una Academia Técnica Militar que no forma técnicos sino teóricos más inclinados a las actividades de comando, debido fundamentalmente a que no posee los laboratorios especializados, bancos de trabajo y prueba, además de que hay malos instructores, pésimas condiciones logísticas, crisis económica, salarios inexistentes, presupuestos prácticamente nulos. No tenemos las calificaciones ni la capacidad logística operacional y tecnológica para llevar a cabo tales trabajos.

-¿Cómo se mantiene entonces?

Se ven obligados a contratar con sobreprecios, con condiciones desventajosas y sin garantizar las mínimas condiciones de seguridad y estándares de calidad necesarios para que las aeronaves cumplan las misiones a cabalidad y se mantengan en el tiempo. Se han dedicado a una constante gerencia por crisis, paquetes logísticos adquiridos tipo bodega, con evaluaciones no ajustadas a las normas internacionales. La Aviación en su contexto, perdió total capacidad de mantener una flota bajo el concepto de Sistema de Armas. No porque el C130 es un avión de transporte, lo circunscribe a estar exento de las sanciones, porque es un avión de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas de países aliados y clientes socios de los EEUU, así como miembros de la OTAN. En el caso Venezuela que nunca estuvo asociada o cercana a la OTAN, fue en el pasado, antes del chavismo, confiable con oficinas en USA, radicadas en Ohio y en Miami.

-¿Cuál es el papel de los turcos en todo esto?

Son grandes aliados del régimen. Ellos poseen el Cougar y se puede presumir que la vía probable de suministros provenga de allí o del mercado negro. Este helicóptero sí tiene uso civil, en este caso de SAR búsqueda, salvamento y rescate. También para uso de equipos de paramédicos, organizaciones civiles internacionales, entre otros. Eso puede permitir, lo cual puede triangularse muy bien, el certificado de origen, el puente y el certificado de destino a un país amigo del régimen, evadiendo así las sanciones que en esta materia impone la Unión Europea. Adicionalmente, no representa ningún avance significativo al apresto operacional de una mermada y cada vez más degradada e inoperativa Aviación Militar, con los más bajos niveles de moral de la historia e índices de deserción nunca vistos.

-El comandante de la Aviación publicó que estaban muy orgullosos de haber cumplido junto a Alas Sukhoi y F16, la misión de escoltar los cinco buques tanqueros con combustible provenientes de Irán. ¿Comparte ese orgullo?

Puedo decir, sobre esa escolta aérea de dos F16, que no están en capacidad de emplear sus misiles; además, su radar warning está inoperativo. Y los dos Sukhoi 30, bastante mermada la flota por diversos problemas. Ahora bien, desde el punto de vista operacional no representa en absoluto ningún significado, más allá de una exhibición y mostrar una imagen de operatividad, que no poseen. Los dos F16 que acompañan la escolta, no poseen capacidad combativa, salvo el empleo de sus ametralladoras. Los dos Sukhoi 30, con las limitaciones que tiene, no constituyen amenaza alguna para el armamento de largo alcance y precisión de una eventual Fuerza que los hubiese enfrentado para frenar el avance de los buques.

-¿Me está diciendo que esa escolta militar no hacía ninguna diferencia?

Es lo que afirmo. En ningún momento esa amenaza, de haber existido, estaba controlada. De ser cierta los detienen en aguas internacionales. En una eventual intervención, en el Caribe, del despliegue de fuerzas y medios antinarcóticos, con la intención de efectuar interdicción a los buques petroleros, esto se hubiese producido mucho antes del alcance de vuelo de esas aeronaves de exhibición enviadas por la Aviación nuestra. No hay que olvidar que en ese despliegue está involucrada la Duodécima Fuerza Aérea de los EEUU, que posee en su inventario aviones de 5ta generación como los Cazas de superioridad Aérea F35 Lightning II, los F15E Strike Eagle similares en capacidad al Sukhoi 30; poseen los MQ-9 Reaper, vehículos aéreos no tripulados con capacidad de lanzar misiles a grandes distancias, los RQ7, E3 Sentry Radar Volante en plataforma Boeing, E-8 Join STAR, aeronaves de reconocimiento a grandes distancias. Poseen A10 Thunderbolt II, F16, y demás equipos de reconocimiento electrónico, combinado con radares, satélites de comunicaciones e imágenes, tecnología de rastreo de última generación, cohetes cruceros del tipo BGM 109 en plataformas navales y del Tipo AGM 109 en plataformas aéreas como el B52.

-Claro, usted plantea así las desventajas que tenemos ante esa poderosa flota norteamericana.

En realidad, lo que estoy diciendo es que fue una escolta aérea a los buques de la vergüenza, que nos coloca en ridículo ante la opinión nacional e internacional. Estamos importando gasolina cuando Venezuela estuvo al frente de más de 21 refinerías en el mundo, con capacidad de refinar 4.1 millones de toneladas de petroquímica al año. Es una vergüenza que nuestros pilotos tengan que hacer el ridículo y exponerse ante tanta traición a los venezolanos, causado por un régimen que ha destruido al país. Le pregunto al ministro Padrino López y al comandante Pedro Juliac Lartíguez, ¿A quién van a culpar del desastre de la Industria Petrolera Nacional, después de 21 años desmantelando sistemáticamente toda la infraestructura industrial del país, tanto de las industrias básicas estratégicas como de la industria manufacturera y transformadora?