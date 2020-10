Xi Jinping amenaza a EEUU y sus aliados: «Que el mundo sepa que no se puede jugar con China»

China vuelve a aumentar la tensión internacional y militar.

En el 70° aniversario de la entrada de las tropas chinas a la Guerra de Corea para luchar contra el Ejército estadounidense, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su país nunca permitirá que se socaven sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo.

Xi no se refirió directamente a Estados Unidos, nación con la cual las relaciones se han hundido a su nivel más bajo en décadas por disputas que van desde el comercio y la tecnología hasta los derechos humanos y el coronavirus.

Taiwán se ha convertido en un punto creciente de contención y tensión militar.

“Que el mundo sepa que no se puede jugar con China”, expresó el líder del regimen chino en el Gran Salón del Pueblo, citando a Mao Zedong, el padre fundador de la República Popular China.

En un discurso con tienes nacionalistas, el mandatario afirmó que China está lista para el conflicto y los esfuerzos globales para contener a Pekín fracasarían.

“Nunca permaneceremos de brazos cruzados cuando nuestra soberanía esté amenazada y no permitiremos nunca a ningún ejército invadir o dividir a nuestro país”, añadió.

“El pueblo chino no creará problemas, pero tampoco tenemos miedo, y no importa las dificultades o desafíos que enfrentemos, nuestras piernas no temblarán y nuestras espaldas no se doblarán”, aseguró.

El unilateralismo, el proteccionismo y el acoso no prosperarán, afirmó Xi en el aniversario del despliegue de las tropas chinas en la península de Corea para ayudar a Corea del Norte a luchar contra las fuerzas de las Naciones Unidas y Corea del Sur, lideradas por Estados Unidos, durante el conflicto de 1950-53.

Además, reiteró su llamado a acelerar la modernización de las fuerzas armadas y de defensa del país. “Sin un ejército fuerte, no puede haber una patria fuerte”, dijo.