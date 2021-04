Localizan el pecio del submarino de la Armada indonesia con 53 cadáveres a bordo

Todos muertos. No han visto todavía los cadáveres, pero se da por seguro que los 53 tripulantes del submarino fallecieron asfixiados.

Los restos del submarino de la Armada indonesia, que desapareció esta semana, fueron localizados cerca de la isla de Bali.

Los restos fueron encontrados en un radio de 16 kilómetros del lugar donde desapareció el KRI Nanggala (clase Chakra) e incluyen esponjas resistentes al calor, alfombras de oración y lubricante para periscopios, detalló este 24 de abril de 2021 durante una conferencia de prensa el jefe del Estado Mayor de la Armada de Indonesia, Yudo Margono.

Lo cita la periodista Amanda Hodge en su cuenta de Twitter.

«Con estas pruebas auténticas que creemos que proceden del Nanggala, nos han aconsejado que lo declaremos hundido», agregó.

El militar explicó que un escáner halló el submarino a 850 metros, mucho más allá de sus límites de supervivencia.

La nave, que desapareció cuando se preparaba para realizar un simulacro de torpedeo, está diseñada para soportar una profundidad de hasta 500 metros.

JUST IN: Indonesian navy found some debris, items identified as part of the missing KRI Nanggala submarine. now it’s a “subsunk” operation; navy chief said it is likely to have sunk to a depth of 850 meters pic.twitter.com/XUMGWN2ONu

— Resty Woro Yuniar (@restyworo) April 24, 2021