La ‘complicidad’ de Trump y Xi: dispara el temor en Taiwán y eleva la presión sobre Irán para reabrir Ormuz

La imagen de Donald Trump y Xi Jinping juntos en Pekín pretendía transmitir estabilidad.

Lo que transmitió, para quien leyó entre líneas, fue algo más complejo y potencialmente más peligroso: un intercambio tácito en que Washington suaviza su posición sobre Taiwán a cambio de que Pekín no obstaculice la estrategia americana en Irán.

Es un acuerdo que tiene una lógica geopolítica clara a corto plazo y unas consecuencias que pueden ser históricas a medio plazo.

Lo que Trump consiguió: Xi deja hacer en Irán

La gran ganancia americana de la cumbre de Pekín es lo que no se dijo en público pero quedó implícito en todo lo que sí se dijo. China es el principal comprador del petróleo iraní, el socio comercial que ha permitido al régimen de los ayatolas sobrevivir a décadas de sanciones americanas. Sin el paraguas económico chino, Irán se asfixia.

Lo que Trump ha obtenido de Xi es esencialmente eso: que Pekín no obstaculice activamente la presión americana sobre Teherán, que no refuerce al régimen iraní en el momento en que el bloqueo naval en Ormuz está destrozando sus exportaciones y que deje operar la lógica del aislamiento económico que Washington ha intensificado en los últimos meses.

Para Irán, que ya pierde más del 70% de sus exportaciones de petróleo por el bloqueo americano, la neutralidad china es devastadora. Si Pekín no va a compensar activamente ese daño, el régimen de los ayatolas queda sin opciones reales a medio plazo: ni puede abrir Ormuz sin ceder, ni puede sostener la economía indefinidamente con las exportaciones bloqueadas, ni tiene en Xi el respaldo incondicional que necesitaba para aguantar la presión.

Es el mayor logro geopolítico de Trump en meses. Y tiene un precio.

Lo que Trump cedió: Taiwán queda más expuesta

Pocas horas después de finalizar la cumbre, Trump lanzó una advertencia a Taiwán: no debería declarar su independencia. La frase, aparentemente moderada en su formulación, tiene un peso específico enorme en el contexto en que se pronunció y en el momento en que se pronunció.

Taiwán depende del respaldo político y militar americano para mantener su capacidad disuasoria frente a China, que considera a la isla parte integral de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para la reunificación. La ambigüedad estratégica americana, la política de no confirmar explícitamente si EEUU defendería militarmente a Taiwán en caso de invasión, ha sido durante décadas el principal elemento disuasorio frente a Pekín.

Cuando Trump dice públicamente, en Pekín, que no quiere que nadie declare la independencia «contando con el apoyo estadounidense», está enviando una señal que en Taipéi se interpreta como lo que es: una reducción del paraguas americano. No un abandono, pero sí un estrechamiento.

Simultáneamente, Trump no confirmó el nuevo paquete de ventas de armas a Taiwán que estaba sobre la mesa. Lo dejó en evaluación. Ese retraso, en el contexto de la cumbre y de las palabras sobre la independencia, tiene una lectura que Pekín no va a ignorar.

La incógnita que puede tener consecuencias históricas

El riesgo que el acuerdo tácito de Pekín abre es el más serio en décadas en el Estrecho de Taiwán: que Xi Jinping interprete la moderación americana como una señal de que la ventana de oportunidad para actuar sobre Taiwán se ha abierto.

La lógica de la disuasión funciona sobre la claridad. Cuando el potencial agresor tiene dudas sobre la respuesta del defensor, el riesgo de miscalculation, de error de cálculo, aumenta exponencialmente. Y Xi lleva años construyendo la capacidad militar necesaria para una operación sobre Taiwán: la armada china ha superado a la americana en número de buques, los ejercicios militares en el Estrecho se han intensificado sistemáticamente y la retórica de la reunificación ha subido de tono en cada congreso del Partido Comunista.

Si Pekín concluye que Trump ha señalado implícitamente que EEUU no intervendrá militarmente ante una acción china sobre Taiwán, especialmente si esa acción se presenta como respuesta a alguna provocación de Taipéi, el escenario más peligroso del Indo-Pacífico desde la Guerra de Corea se vuelve considerablemente más probable.

Los analistas más prudentes no hablan de invasión inminente. Hablan de que el umbral se ha bajado. Y que bajarlo tiene consecuencias que ninguna cumbre con buenas fotos puede revertir fácilmente.

Lo que queda sobre la mesa

Trump ha conseguido un acuerdo geopolítico que tiene lógica: usar la palanca china para asfixiar a Irán es más eficiente que cualquier operación militar directa. Si Teherán llega a la mesa de negociaciones sin el respaldo de Pekín, las condiciones que Washington puede imponer son cualitativamente distintas. Los ayatolas sin opciones negocian diferente a los ayatolas con un paraguas chino.

Pero el precio que Taiwán paga por esa estrategia puede ser enorme. La portavoz presidencial taiwanesa agradeció el apoyo americano con la diplomacia que la situación exige. El debate real en Taipéi no es sobre gratitud sino sobre cuánta certeza queda en el compromiso americano y qué margen tiene Pekín para actuar sin desencadenar una respuesta de Washington.

Esa pregunta no tiene respuesta clara después de la cumbre. Y la ausencia de claridad, en el Estrecho de Taiwán, es exactamente el tipo de ambigüedad que puede conducir al peor escenario.

Xi salió de Pekín con la neutralización de Irán acordada y con una señal sobre Taiwán que leerá con detenimiento. Trump salió con un logro estratégico real en Oriente Medio y con una deuda geopolítica cuyas consecuencias se medirán en años.

La fotografía fue de estabilidad. La realidad es considerablemente más incierta.