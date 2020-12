Donald Trump concede nuevos indultos: dos ex asesores de campaña y el padre de Jared Kushner

Donald Trump a lo suyo e inasequible al desaliento, porque quizá está pensando ya en volver a la carga y ser candidato otra vez dentro de cuatro años.

El todavía presidente de EEUU anunció este 23 de diciembre de 2020, por la noche, 26 nuevos indultos, entre los cuales incluyó a su antiguo aliado Roger Stone, su ex jefe de campaña Paul Manafort y el padre del asesor principal de la Casa Blanca y su suegro, Jared Kushner, Charles.

Los indultos de Manafort y Stone saldan así las heridas de dos de los ex asesores de más alto perfil del presidente, quienes fueron acusados por el fiscal especial Robert Mueller, fueron a juicio y resultaron condenados por múltiples delitos.

En el caso de Manafort, quien se encuentra en prisión domiciliaria, inicialmente había acordado cooperar con Mueller pero más tarde mintió a los fiscales, mientras que Stone nunca cooperó tras de mentirle al Congreso para proteger al presidente.

Manafort pasó cerca de dos años en prisión por fraude bancario y fiscal, cabildeo extranjero ilegal y conspiraciones para la manipulación de testigos antes de ser liberado debido a la pandemia de COVID-19, mientras que la sentencia de Stone por obstrucción al Congreso y amenazas a un testigo fue conmutada por Trump a principios de este año.

Trump siempre ha defendido la inocencia de Manafort y Stone, y ha valorado en público la posibilidad de su indulto, mientras que estos nunca han colaborado completamente con la Justicia.

Por su parte, Charles Kushner había sido procesado por el entonces fiscal federal de Nueva Jersey, Chris Christie, a principios de la década de 2000 por evasión de impuestos, manipulación de testigos y contribuciones ilegales a campañas.

Finalmente se declaró culpable de 16 cargos de evasión de impuestos, un cargo de represalias contra un testigo federal, su cuñado, y otro cargo por mentir a la Comisión Electoral Federal.

El testigo contra el que emprendió represalias fue su cuñado, el marido de su hermana, que colaboraba con la investigación y al que grabó para después enviar la cinta a su hermana.

El indulto a Kushner era uno de los más esperados ya que su condena dejó una profunda marca en la familia de Jared Kushner, marido de su hija mayor, Ivanka Trump.

En la lista de indultos de Trump del miércoles por la noche se incluye a Margaret, la esposa del ex representante republicano de California Duncan Hunter, un día después de que Trump concediera a Duncan Hunter un indulto total.

Margaret Hunter se había declarado culpable el año pasado de conspirar “consciente y voluntariamente” para usar los fondos de la campaña de forma personal.

Otras veinte personas, con perfil más bajo que los anteriores, también fueron perdonados el miércoles por el presidente.

Entre ellas, figuran varias que se habían declarado culpables de delitos cibernéticos, posesión de armas de fuego y fraude postal. También conmutó las penas de otros tres personas.

La ola de indultos del miércoles llega apenas un día después de que el presidente utilizara sus amplios poderes para perdonar a otra lista de funcionarios y ex asesores, que incluyó al ex asistente de campaña George Papadopoulos, al ex congresista estadounidense Chris Collins y a cuatro guardias de Blackwater involucrados en una masacre de Irak.

Entre otros que había perdonado previamente están su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn y el abogado Alex van der Zwaan, todos involucrados en la trama rusa e imputados por el equipo del fiscal especial, Robert Mueller, en la investigación llevada a cabo en 2017.