México detiene a “R1”, el autor intelectual detrás del asesinato del alcalde Manzo y de la influencer Márquez

La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “R1”, trasciende el simple hecho de un arresto: representa el derrumbe de un eslabón crucial en la maquinaria violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación, que, según indican las investigaciones, está involucrado en el homicidio del alcalde Carlos Manzo y el feminicidio de la influencer Valeria Márquez.México detiene a R1: quién es el sospechoso de idear el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la modelo Valeria Márquez – BBC News Mundo

La situación presenta un guion ya familiar en México: un operativo de fuerzas especiales en un municipio de Jalisco, un líder rodeado de guardaespaldas, intercambios de disparos y, al final, un nombre que figuraba desde hace tiempo en la lista de objetivos prioritarios: R1. Sin embargo, las repercusiones de su captura van mucho más allá de un simple arresto. Se ha dibujado un mapa que revela una célula criminal, “Los R”, que operaba entre Michoacán y Jalisco, vinculando la política local, la extorsión, el narcotráfico y la violencia extrema.

Quién es “R1” y cómo opera su célula

Las autoridades federales afirman que R1 era el líder de “Los R”, una facción del CJNG identificada como una de las más violentas dentro de la organización. Las áreas donde ejercía su poder incluían:

En Michoacán : Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras localidades rurales.

: Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras localidades rurales. En Jalisco: la zona metropolitana de Guadalajara y corredores montañosos esenciales para el tráfico de drogas.

La ficha oficial de R1 reúne tres elementos que explican su influencia en el entramado criminal:

Control territorial: dominio sobre las rutas de narcotráfico y cobro de extorsiones en regiones donde la presencia del CJNG es notable. Capacidad de reclutamiento: aprovechamiento de jóvenes sicarios para ejecutar crímenes de alto impacto, como el de Manzo. Conexión política y policial: investigaciones que sugieren la existencia de filtraciones desde su escolta y de funcionarios locales en relación al asesinato del alcalde.

Este grupo opera dentro de la estructura mayor que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, aunque mantiene un margen para llevar a cabo sus propias operaciones. Las autoridades describen a R1 como “cabecilla regional” y “autor intelectual” de actos que buscan castigar cualquier desafío al CJNG.

El asesinato del alcalde Carlos Manzo: un mensaje en pleno Día de Muertos

La muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, se ha convertido en un símbolo del alcance del crimen organizado cuando un cargo local intenta enfrentarse a él. El 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, un joven sicario le disparó en una plaza repleta, ante la mirada de su familia y los vecinos.

Algunos de los aspectos clave del caso, según las indagatorias, son los siguientes:

Motivo : venganza por las campañas públicas de Manzo en contra del crimen y por un golpe previo al CJNG, que incluyó la detención de un líder de plaza con el apodo de “Rino” .

: venganza por las campañas públicas de Manzo en contra del crimen y por un golpe previo al CJNG, que incluyó la detención de un líder de plaza con el apodo de . Ejecución : el tirador de 17 años fue abatido tras el ataque; contaba con el apoyo de otros jóvenes y colaboradores logísticos que ya han sido capturados.

: el tirador de 17 años fue abatido tras el ataque; contaba con el apoyo de otros jóvenes y colaboradores logísticos que ya han sido capturados. Mando intermedio : Jorge Armando “N”, “El Licenciado” , es considerado el coordinador operativo del atentado.

: , es considerado el coordinador operativo del atentado. Cúpula: R1 es presentado en las investigaciones como el principal autor intelectual, quien habría ordenado el asesinato.

La investigación expone una cadena jerárquica:

Rol Nombre / Alias Papel atribuido Autor material Víctor Manuel “N” Sicario que disparó a Manzo Cómplice ejecutor Fernando Josué “N” Apoyo directo en el ataque Logística Ramiro “N” Coordinación de rutas y apoyo Coordinación operativa Jorge Armando “N”, “El Licenciado” Organización del atentado Mando regional Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1” Orden intelectual del asesinato Cúpula nacional “El Mencho” Liderazgo del CJNG

Con la captura de R1, el número de detenidos relacionados con el crimen de Manzo supera ya la treintena, cifra que refleja la complejidad de la operación y la profunda infiltración criminal en la institucionalidad de Uruapan.

El feminicidio de Valeria Márquez: de la investigación “sin vínculo con el narco” a la conexión con el hijo del capo

El caso de Valeria Márquez, una joven influencer de 23 años asesinada a tiros en su salón de belleza en Zapopan mientras transmitía en redes sociales, comenzó como una indagatoria sin conexiones claras al crimen organizado.

Durante varios meses:

No hubo detenidos ni sospechosos directos.

La fiscalía estatal informó que carecía de evidencias que ligaran el caso con cárteles, aunque sí asumió que se trataba de un feminicidio.

A su vez, autoridades estadounidenses señalaron a Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”, operante del CJNG, como principal sospechoso y pareja de Valeria.

El giro en la trama llegó con la detención de R1 y las revelaciones de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. Según la versión oficial:

El hijo de R1 , Francisco “N” , habría tenido una relación con Valeria.

, , habría tenido una relación con Valeria. Francisco pidió a su padre que diera la orden de asesinar a la influencer.

R1 aparece ahora como posible autor intelectual del feminicidio, en el marco de una línea de investigación abierta.

Esto sitúa el caso de Márquez en una posición delicada:

México dirige su mirada hacia la célula de “Los R” y el círculo familiar de R1 .

dirige su mirada hacia la célula de y el círculo familiar de . Estados Unidos sigue centrándose en “El Doble R” como el principal sospechoso señalado.

Para la ciudadanía, el mensaje es contundente: la violencia contra las mujeres, incluso aquellas que son figuras públicas, se entrelaza con las disputas internas del crimen organizado y relaciones personales que están bajo el yugo de capos.

Qué cambia con la captura de “R1” en Michoacán y Jalisco

La ofensiva contra “Los R” suscita un debate sobre el verdadero impacto de estos operativos de alto nivel. La detención de R1 se produce tras “meses de trabajo de inteligencia” por parte de fuerzas especializadas del Ejército y coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Es, sin duda, un éxito policial notable, pero no suficiente para desactivar el ecosistema que propició estos delitos.

Tres aspectos definirán la evolución futura:

Reconfiguración interna en el CJNG : la caída de un líder regional suele conducir a luchas por el control de las plazas, lo cual conlleva el riesgo de nuevas oleadas de violencia en Uruapan, Apatzingán y a lo largo del corredor hacia Guadalajara.

: la caída de un líder regional suele conducir a luchas por el control de las plazas, lo cual conlleva el riesgo de nuevas oleadas de violencia en Uruapan, Apatzingán y a lo largo del corredor hacia Guadalajara. Presión internacional : con Estados Unidos sancionando a figuras del CJNG vinculadas al feminicidio de Márquez y México relacionando el caso con el hijo de un capo, se ve reforzada la cooperación, aunque también se ponen de manifiesto las diferencias en los relatos oficiales.

: con Estados Unidos sancionando a figuras del CJNG vinculadas al feminicidio de Márquez y México relacionando el caso con el hijo de un capo, se ve reforzada la cooperación, aunque también se ponen de manifiesto las diferencias en los relatos oficiales. Desgaste institucional: que un alcalde que solicitaba apoyo contra el crimen acabe asesinado en una celebración local, mientras que su escolta y círculo cercano actúan como informantes, alimenta la percepción de vulnerabilidad del Estado en dos de las regiones más azotadas por el narcotráfico.

Nada de esto se soluciona con una mera captura. Sin embargo, la detención de R1 representa un punto de inflexión: por primera vez, el presunto cerebro del asesinato de Manzo y el trasfondo que rodea el feminicidio de Márquez se encuentra ante la justicia. Esa imagen, aunque no cierre las heridas, renueva en muchos la esperanza de que las narrativas que comenzaron entre velas en Uruapan y las cámaras en Zapopan pueden, al menos, comenzar a reescribirse de otra manera.

Un personaje temido, un apellido que pesa y una estela de miedo

En los barrios donde operaban “Los R”, el apodo “R1” sonaba como una advertencia. Los vecinos mencionaban cuotas, desapariciones y cambios inquietantes en el ambiente cada vez que aparecían camionetas sin placas. En Jalisco, la idea de que un hijo de un capo pudiera usar a su padre como herramienta para resolver una disputa amorosa añade una dimensión casi incomprensible a la violencia cotidiana.

Entre los policías que participaron en el operativo que concluyó con la captura de R1, la sensación es ambivalente: un alivio palpable por haber sacado de circulación a un criminal calificado como “estratégico”, pero también una preocupación latente por la posible reacción de su estructura. En Michoacán, los funcionarios municipales que aún observan con cautela las plazas donde operaba Carlos Manzo son conscientes de que, aunque el hombre al que endilgan como “diabólico organizador” ya esté detenido, la sombra del cártel no se aleja, aguardando su próximo movimiento.