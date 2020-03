La bien pagada obsesión de Marhuenda con Cayetana: ahora la acusa de ayudar a Irene Montero a tapar sus rifirrafes en el Gobierno

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, ha encontrado una mina en Cayetana Álvarez de Toledo y desde el 3 de marzo de 2020 no hay jornada en la que no le dedique un espacio en su periódico para ponerla a caldo pota.

De la pataleta que se cogió el responsable del rotativo de Planeta por el tremendo zasca que la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados le metió a laSexta, ahora ya se ha convertido en una verdadera obsesión.

Cualquier intervención de Álvarez de Toledo le viene que ni pintada a Francisco Marhuenda para ordenar que se la meta un palo.

Marhuenda ya se ha limitado a obedecer ciegamente las órdenes que le dan los Antonio García Ferreras y los prebostes de Atresmedia con tal de conservar su chollo mediático y, especialmente, los ingresos que le reporta estar en las principales tertulias de su propio grupo mediático.

El problema para el director de La Razón es que al final se le está yendo tanto la mano que ha llegado a distorsionar la realidad hasta tal punto que le acusa poco menos que de hacerle el caldo gordo a los podemitas.

Este 6 de marzo de 2020, a dos días para la celebración del 8-M, el diario ‘conservador’ del sitio de su director en las tertulias de laSexta afea a Cayetana Álvarez de Toledo que saliera a responder a Pablo Iglesias por su último gesto machista en el que venía a dejar más que en evidencia a la ministra de Igualdad y, a la sazón, su pareja sentimental, Irene Montero.

La portavoz popular en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, simplemente dijo lo que era un clamor a todas luces:

Si yo fuera ministra de igualdad, y mi marido saliera cual macho alfa a defender a su hembra de las críticas de un colega de un Ministerio, yo lo mandaría a dormir al sofá o a la tinaja que tienen al lado de la piscina con forma de riñón. No me puedo imaginar mayor humillación, condescendencia y machismo. No hay mujer más humillada que ella en la política española.