El Quilombo / Ferreras aplaude el ‘mea culpa’ de un científico pero él todavía no ha pedido perdón por negar el coronavirus

Los propagandistas del régimen socialcomunista de Pedro Sánchez están de enhorabuena: un científico ha admitido que no fueron capaces de detectar el coronavirus.

Así lo ha admitido el fundador de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, el doctor Emilio Bouza, que ha comparecido este 9 de junio de 2020 en el Congreso.

«¡Veis, los propios científicos admiten que no lo vieron venir!», gritan las huestes mediáticas de la izquierda para no asumir responsabilidades y echarle los muertos a los ‘expertos’.

Hasta Antonio García Ferreras ha elogiado en Al Rojo Vivo, sus palabras. «Los científicos no vieron la dimensión, no se creyeron la potencia y la brutalidad del patógeno», ha señalado.

«Agradezco que alguien sea así de honesto, de honrado, de franco, y decir ‘nos equivocamos, creímos que era como el SARS, como el MERS», ha añadido el activista de laSexta, que ha recordado que «prácticamente nadie le dijo a los políticos ‘cierra ya'».

«Si llega a cerrar este Gobierno y confinar a la población y parar la actividad económica sin informe científico que lo avale, la que se hubiera montado», ha concluido.

Desde ‘El Quilombo’ hemos dicho desde el primer momento que los científicos no eran de fiar y estaban mirando para otro lado.

Ninguno alzó la voz por miedo a que lo tachen de alarmista y lo condenen al ostracismo. La mayoría —advertimos— son ideólogos del poder que viven del presupuesto público y no quieren incomodar al poder.

Este ‘mea culpa’ de Bouza le viene como anillo al dedo a los lacayos de Sánchez para responder a quiénes le acusan de no haber actuado antes del 8-M por priorizar el aquelarre feminista a la salud de la población.

Ferreras obvia decir que en los informes de Sanidad —hoy borrados de la web y pasados por la trituradora— ya se advertía de la amenaza del virus. Y el informe de la Guardia Civil recopila importantes testimonios de organizadores de actos, protestas y manifestaciones a los que se les dijo antes del 8-M que debían cancelar sus actos.

No hay día en que Ferreras no recuerda que la cantamañanas de María Neira, la directora de sanidad de la OMS, animó de forma irresponsable ir al 8-M. Se esconden en las faldas corruptas de la OMS para no asumir sus culpas negando que otros países supieron contener la pandemia a tiempo con tests masivos, coordinación y material sanitario.

Per Ferreras era el que decía que el terrorismo machista mataba más que el coronavirus, algo por lo que él debería haber hecho ‘mea culpa’ y no lo ha hecho. Sus tertulianos fueron los que dijeron al unísono y sin rechistar que el coronavirus era una simple gripe (Bustos), que la propia OMS exageraba sobre los peligros de la pandemia (Cembrero) y que no debíamos preocuparnos porque tenáimos el mejor sistema sanitario del mundo.

Porque para la izquierda los que deben pedir perdón siempre son sus enemigos, nunca ellos.