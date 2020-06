‘El País’ saca del armario a Mónica Carrillo relacionándola con otra famosa presentadora de Antena 3

La ilicitana periodista Mónica Carrillo se ha hecho muy famosa y querida por ser la pareja profesional de Matías Prats en las noticias de fin de semana de Antena 3, las más vistas de la televisión española.

Carrillo, también escritora, se encuentra ahora –tras la crisis sanitaria del coronavirus- de plena promoción de su última novela (ya es la cuarta) ‘La piel desnuda’, que es también Premio Azorín de Novela 2020, y con ese motivo esta semana concedía una entrevista al ‘progre’ diario El País.

Pronto las intenciones de la entrevistadora salían a la luz con una indiscreta pregunta, “cuán secreta es su vida privada”, decían, para después acusar el google de “tener un surtido de noticias del rosa al amarillo” al respecto.

La respuesta de la periodista ilicitana no ha podido ser más contundente: “Mira, me da apuro, pero me he hecho mayor. Me da igual hasta el punto de que me hace gracia. Estuve un tiempo autoconvenciéndome de que nadie me reconocía. Quería seguir protegida por el anonimato porque soy reservada y tímida, pero con los años, aprendes a no entrar donde no quieres. Yo era muy vergonzosa. No me gustaba salir a la pizarra en el colegio y que me miraran”.

Y es que el diario de Prisa implícitamente habla de las ‘noticias de google’ y las fotografías realizadas en Madrid que relacionan sentimentalmente a Mónica Carrillo con la famosa cantante, curiosamente también compañera suya en Antena 3 como coach de La Voz Kids, Vanesa Martín.

Carrillo se ‘queja’ también en la entrevista de la falta de intimidad y afirma que “por una parte he superado mis miedos, pero en tiempos de sobreexposición, apuesto no por mentir, por supuesto, pero sí por el derecho a reservar el misterio. Porque cada uno tiene sus misterios y los da a conocer a quien considera”.

La prensa del corazón (incluso Wikipedia) da por hecho que Carrillo y Martín son pareja y a sus salidas madrileñas se ha sumado el hecho de haber pasado varios periodos vacacionales y escapadas de fin de semana juntas.

Como dato curioso, en diciembre del año 2018 la cantante Vanesa Martín interpretaba, en el plató de las noticias de Antena 3, un tema en directo de su nuevo disco entonces ‘de tus ojos’. Era la primera ocasión en la que se podía ver a las dos protagonistas de esta noticia juntas.

Durante la entrevista, Carrillo confiesa que no desconecta ‘informativamente hablando’ de lunes a viernes “soy bastante yonqui de la información. Tengo una relación de amor-odio con el móvil. Por una parte, es una forma de mantenerte informada al instante. Por otra, te roba tiempo y te distrae de lo importante. Cuando escribo me tengo que obligar a no mirarlo”.