Twitter pone en órbita a Pedro Duque por prestarse a una foto de vergüenza ajena

Mucho se lanzó la progresía a poner a caldo pota a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por una foto en El Mundo en la que, de riguroso luto, era entrevistada para hablar sobre los efectos de la pandemia por el coronavirus y las tensiones mantenidas con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pues ahora quien verdaderamente hace el ridículo más espantoso es el ministro de Ciencia, Pedro Duque, quien este 14 de junio de 2020 no tiene mejor ocurrencia que prestarse a salir vestido de astronauta y haciendo unas declaraciones que, siendo malévolo, parecen indicar que poco o nada le interesa el gran problema que tiene España.

Porque, con más de 44.000 muertos reales por coronavirus, no parece de recibo salir de esa guisa en la portada del diario de Unidad Editorial y menos decir que su reto es volver al espacio.

Eso sí, los palos que le han caído en Twitter han sido siderales:

La operación rescate del ministro Pedro Duque: «Hoy volvería al espacio» No has dejado el espacio sigues viviendo en la Luna siendo partícipe de un gobiernucho infame, miserable, inepto, inútil.Tenias un prestigio que has tirado por tierra siendo cómplice de sus fechorías y ruina

— JA (@Ja9421) June 14, 2020