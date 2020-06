El panfleto de Dina Bousselham intenta desacreditar a Vicente Vallés por sus palos a Podemos insinuando que no es buen compañero

Tenía que suceder.

Vicente Vallés se ha convertido en uno de los periodistas más incómodos para Podemos. Noche tras noche, el presentador del telediario de Antena3 deja por los suelos tanto las ocurrencias de la formación morada como, por extensión, las barrabasadas del Gobierno del que forman parte.

Pablo Iglesias y los ‘cuates’ podemitas crearon ‘La última hora’ con el objetivo de defenderse a través de un panfleto digital de sus enemigos políticos y mediáticos. Vallés estaba tardando en aparecer. Ya puede presumir de esa medalla.

En el libelo de Dina Bousselham, que no se dabe de qué fuentes bebe, pero seguro que no del grifo de la credibilidad, se insinúa que Vallés no es el mejor compañero para desacreditarle como periodista. Atención al párrafo que cierra el perfil publicado por ‘LUH!’:

Atresmedia maneja sus dos cadenas de televisión como el poder económico de la época manejaba los hilos del turnismo de Cánovas y Sagasta: laSexta para el público progresista y Antena 3 para el conservador, y así todo queda en casa. A Vallés –del que sus próximos dicen que podría ser mejor compañero– le ha tocado contentar a los segundos, y a ello se dedica cada día con esmero y esa media sonrisa de no haber roto un plato… aunque es ver una pieza morada y te rompe la vajilla entera. Vicente Vallés: la obsesión contra Podemos https://t.co/SLd27PhMZW — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) June 30, 2020

Vallés justo habló la noche anterior de las cloacas de Podemos y el ‘caso Dina’:

Este ataque personal al periodista de Antena3 llega justo al día siguiente de que se refiriera a las cloacas podemitas.

Lo hizo con una sola frase y tumbando con pocas palabras la argumentación de la condenada Isa Serra, que es de esas políticas que dan para lo que dan.

La dirigente madrileña aseguraba, cuando era preguntada por las nuevas revelaciones del ‘caso Dina‘, que cada vez dejan en una posición más delicada al actual vicepresidente del Gobierno, lo siguiente:

Vox está dándole una vuelta de tuerca a esa campaña contra Podemos a partir de la campaña de las cloacas del Estado

Si por algo brilla Vicente Vallés, presentador del Telediario de las 21h en Antena3, es por desmontar varias teorías favorables al Gobierno de coalición del PSOE-Podemos y a sus principales responsables.

En esta ocasión, con una sola frase, y tras los totales de la intervención de Serra, comentaba:

«Podemos se ha abonado a ese discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado. Una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno. Si es evidente que este caso se está enredando para Pablo Iglesias como en los tribunales, como en el ámbito político», sentenciaba el presentador de Atresmedia.

Vicente del Vallés ha osado llevar la contraria podemos debe ser eliminado, Como todo aquel que Sea contrario al régimen podemita — inqueriblehulk2 (@inqueriblehulk2) June 30, 2020

Y ahora vosotros usais la presion podemita para cargar contra el. Pues solo por eso algo bien debe estar haciendo — No importa (@dondenovas) June 30, 2020

‘La última hora’ también critica el ‘machismo’ de Vallés. Se escudan en una entrevista con Iglesias y una pregunta sobre la presencia de Irene Montero en el consejo de Ministros para armar su argumento. Lo que ya tienen armada es la cara, pero de cemento, para decir que lo que hace este digital es periodismo independiente.

Desde esos platós da rienda suelta a sus obsesiones contra el Gobierno de coalición y más concretamente contra Unidas Podemos.

Se añade desde ‘LUH!’.