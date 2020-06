Vicente Vallés se lleva el aplauso unánime de las redes sociales: «Él sí hace periodismo, no Ferreras»

Cada vez son más los españoles que esperan con interés al telediario de las 21 horas en Antena3 para ver a Vicente Vallés contarles las verdades del barquero, esas que tan poco gustan en Moncloa.

Desde hace días, Vallés, gracias a su labor, está contando con el favor y el aplauso de las redes sociales, cosa harto complicada habida cuenta que es allí precisamente donde mejor se ilustra la polarización de la sociedad española por culpa de nuestros políticos y más concretamente, de un Gobierno Frankestein que se apoya en independentistas y herederos de ETA para poder seguir en la poltrona.

Los usuarios de las redes sociales están valorando la valentía de Vallés para denunciar lo que denuncia todas las noches en su informativo en A3 y algunos de ellos se están acordando de su compañero de grupo Antonio García Ferreras, que intenta hacer todo lo contrario desde laSexta.

Algun comentario me hizo preguntarme si aun existia Radio Nacional de España. Ya queda poco para que nos preguntemos si sigue existiendo Television Española. Viva Vicente Valles!!! @VicenteVallesTV https://t.co/vKLiqepbPD

No sé lo que le quedará a este hombre antes de que se lo carguen, pero comparar la información de Vicente Vallés con la de Antonio Ferreras es como contrastar periodismo con servilismo. pic.twitter.com/IlZoY1Ll6o

Que tal poner a Vallés de presidente de RTVE y sacar a pocha maría Mateos ,, me parecería genial tener un presidente que no estuviese vendido a los gobiernos #vicentevalles for president !!! https://t.co/xSzPoGn0I2

— victuncito (@victuncito1) June 3, 2020