Tangana en TV3: Rahola y Karmele se ponen como hienas cuando García-Juez defiende al Ejército español

Espectácular tangana en el ‘Preguntes Freqüents’ de TV3, el programa político que defiende a golpistas y proetarras producido por Andreu Buenafuente, la cara del anuncio navideño de ‘Campofrío’.

Un valiente Israel García-Juez se enfrentó con las independentistas Pilar Rahola, Karmele Marchente y una sobrepasada Cristina Puig al que el programa se le fue de las manos.

Rahola y Marchante se pusieron histéricas cuando García-Juez comenzó a defender al ejército español de las sandeces del ‘topo’ de Podemos José Ignacio Domínguez.

Y no faltó alguna descalificación de tinte racista como un ‘Vete a Corea» de Karmele Marchante. (A los inmigrantes de otras zonas de España en País Vasco o Cataluña les llaman despectivamente ‘coreanos’)

Israel García-Juez: «Eso que ha dicho es una absoluta infamia y absolutamente impresentable. Decir que el Ejército español es franquista porque lo dice José Ignacio Domínguez… Vamos a ver si somos un poquito serios»

Pilar Rahola: «No, lo dicen ellos. Leéte los manifiestos. ¡Que son golpistas! Ya está bien, hombre».

Israel García-Juez: «Es que no se puede insultar de esta forma al Ejército español»

Pilar Rahola: «Pero ellos si nos pueden insultar a nosotros, ¿no? A ti no te fusilarán, a mí sí».

Israel García-Juez: «Hay que recordarle a la gente que Franco murió hace ya 45 años, con lo cuál técnicamente es imposible que el Ejército sea franquista. Con todos mis respetos, o hablamos del chat tristemente famoso o hablamos de las soplapolleces que dice este señor, para mí lo son. Son 70 tíos que escriben un chat, no es todo el Ejército. Este señor ha insultado a un colectivo formado por 100.000 personas»

Karmele Marchante: «Yo no he venido aquí para escucharte decir sandeces y mentiras. No te has enterado de nada, estás haciendo apología del franquismo. ¡Vete a Corea!».

Anna Gòmez (Diari Segre): «Es intolerable que ataques a este señor y no a los que dicen que matarán a 26 millones. Es un demócrata»

Pilar Rahola: «Anda, ya hombre. ¿Quieres parar? ¡La cuña facha ya la has metido!»

Karmele Marchante: «El Rey no ha dicho nada, se está filtrando que quizá en la Pascua militar o en el mensaje de Navidad. El hijo del ladrón salió el día 3 de octubre después de que se habían puesto unas urnas y una gente que estaba votando pacíficamente para hacer un discurso institucional reforzando la semilla de lo que ahora toda esta gente está diciendo. Él está en un terreno abonado donde está el 80% del Ejército».

Pilar Rahola: «Karmele, es que yo no dudo que el hijo del ladrón como tú dices votaría a Vox, esta es la mentalidad que destila».

Israel García-Juez: «El instigador de este chat abandona el Ejército en 1976, os lo digo para que os informéis un poco. Sois unas grandes tertulianas, esto no lo he visto nunca. Eso de que no me gusta lo que dice uno, me levanto y me voy. Menos mal que lleváis toda la vida en la tele».