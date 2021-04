El grotesco silencio de la ‘Brunete Pedrete’ sobre la acusación de acoso sexual de Iglesias y Monedero a una alumna

Han pasado más de 48 horas y solo hay silencio en los medios de la progresía española.

Pese a la gravedad de las acusaciones de la joven Fernanda Freire, señalando a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero como ‘acosadores sexuales‘, el grotesco manto de silencio que RTVE, laSexta, El País, Cadena SER y los tertulianos de la ‘Brunete Pedrete‘ han intentado echar sobre el tema resulta vomitivo.

Y llama poderosamente la atención esta mudez de esos mismos medios y ‘parlanchines sabelotodo’, porque son los mismos que se escandalizaron cuando en marzo de 2021 dieron por válidas las leves, distantes y extrañas acusaciones de índole sexual contra el gobernador de Nueva York.

Andrew Cuomo fue señalado por una mujer porque, según su testimonio, intentó darla un beso sin su permiso en el año 2016

El País, La Vanguardia o Público, que sacaron ese tema con grandes titulares, no se han enterado de lo que con pelos y señales denuncia Fernanda. De las cadenas de televisión, encabezadas por RTVE y LaSexta, ni hablamos.

Tampoco de la ministra Irene Montero, conyuge del líder de Podemos con moño e impulsora del ‘Hermana, yo sí te creo’, que en la práctica significa validar automáticamente el testimonio de una mujer, si enuncia abuso sexual, acoso o algo parecido.

Ahora bien, la joven, novia del conocido youtuber Un tío blanco hetero, no se arredra ante esta especie de ‘omertá‘ mediática y el acoso sufrido durante estos días en redes sociales.

Es más, se queda con lo bueno, el apoyo de decenas de miles de personas que sí se ha creído su historia y le han prestado todo su apoyo:

EL RELATO DEL ACOSO

La historia del acoso sufrido por Fernanda Freire se remonta a noviembre de 2010.

En esa época era alumna Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y que uno de sus profesores era Juan Carlos Monedero.

Confiesa que pronto dejó de acudir a sus clases pero que una noche ella y dos amigos coincidieron con Monedero y sus acompañantes, Pablo Iglesias y otro individuo del que no recuerda su nombre, en el bar La Huelga, en el barrio madrileño de Lavapiés.

Después de invitarlos a una copa, Fernanda asegura con clarividencia que:

Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabia.

Acto seguido entró en escena Pablo Iglesias, quien también tenía aviesos deseos en relación con Fernanda:

Me acorraló cual cervatillo para empezar a dorarme la píldora (recordemos que me saca 14 añitos, aunque todo muy legal eso si). No recuerdo exactamente la conversación, porque entre otras cosas debió ser bastante banal y vacía. Pero recuerdo esas típicas frases de: “eres muy madura para tu edad” y cosas similares. Total, que ahí estaba yo con un tipo feísimo con coleta, chepa y un piercing choni que era profe de la uni. En un momento de la charla “…el señor Iglesias soltó por su apetitosa boca las siguientes palabras: “voy al baño a refrescarme, te espero ahí”. En aquel momento los cielos se abrieron ante mi. Mientras le vi dirigirse al baño saque de mi bolsillo un billete de 5€, se lo di a un compa y me piré.

Pero la pesadilla no terminó ya que un tercero en discordia que estaba con Iglesias y Monedero la acompañó hasta el portal de su casa y no dudó en demostrar qué intenciones llevaba:

Pues el tipo chapas no se despegó de mi hasta llegar a mi portal e insistir en que quería subir. Os juro que en ningún momento hubo flirteo por mi parte. Me sentía bastante incómoda y el tipo me parecía patético. No me dio miedo, sino pena.

Eso sí, acabó dándole con la puerta en las narices cuando el ‘educado’ amigo de Monedero e Iglesias aseguró que Fernanda se perdía, con perdón, «la mejor comida de coño que había tenido en su vida».

La exalumna del cofundador podemita tiene claro que:

Si el señor Pablo Iglesias y sus secuaces hacían esto a niñas de 18 cuando no eran nadie, qué no habrán hecho estos años. Supongo que el señor Iglesias no recuerda esto. Por desgracia yo si, y para su pareja mi relato sería el de una víctima, si el victimario no fuese el padre de sus hijos.

Lo que está claro, remacha, es que:

El señor Iglesias es un machista, nepotista, hipócrita, incompetente y cobarde. Está más que comprobado.

REINCIDENTE IGLESIAS

Se imaginan ustedes que un profesor en la Universidad le suspende por, por ejemplo, llevar unos pendientes de perlas?

Pues esto es lo que le sucedió a una exalumna de Pablo Iglesias, que en febrero de 2015 decidió romper su silencio y denunciar en el programa ‘Más Madrid’ (Telemadrid), que presentó Alfonso Rojo, las tácticas empleadas por el líder de Podemos.

Se trata de María de las Mercedes Pérez González, actual alcaldesa de la pequeña localidad de Redueña, un pueblecito al norte de Madrid de unos 300 habitantes, y que el 17 de febrero de 2015 optó por poner negro sobre blanco los tics autoritarios de Pablo Iglesias cuando lo tuvo como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense.

Pérez González explicaba que:

Yo iba con mis perlitas. Me gustaban pero no eran ostentosas, sino sencillas. Me vestía, y me visto, en Zara, como tantísima gente normal, no voy de grandes marcas. Bueno, pues mi vestimenta no le hacía gracia al señor Iglesias. Yo era de las que no encajaban dentro de su perfil. Me suspendió tres veces. A él lo que le gustaban más los alumnos de izquierdas.

Incluso, saca a colación los motes que le ponía a determinados alumnos, empezando por ella misma:

A una compañera le dijo: «¡A ver tú, rubita!» A mí me decía, «¡A ver tú, la de las perlas!» Había amigos a los que les trataba con más cariño, gente que estaba metida en Contrapoder.

La asignatura impartida por el hoy candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid de la formación morada era Geografía Política y su exalumna cuenta la forma en la que impartía la materia:

La materia era muy bonita pero este señor, lejos del programa, se dedicaba a adoctrinar. Su opinión personal era la que prevalecía, sin más. Se saltaba el programa, no se centraba en él. No era objetivo.

Y añadió:

Su palabra iba a misa. No es malo ser comunista siempre que actúes con objetividad. Hablaba del imperialismo de Estados Unidos, del colonialismo español.

También sacó a colación la querencia que tenía Pablo Iglesias con relación a ETA:

Para él no había víctimas y verdugos. Todo era culpa del Estado español, que era un conflicto del Estado español. Estaba muy a favor de la lucha de ETA. Yo cuando escuché ese discursos la primera vez pensé que me había equivocado, pero no. Una vez me marché de clase cuando llegó a justificar que se cargase contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por parte de los manifestantes y encima cuando cerraba la puerta llegué a escucharle un comentario jocoso de ‘vaya, parece que se ha molestado’. Pues sí, señor mío, me he molestado.