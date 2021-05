Moncloa, ‘de caza’: tras liquidar a Cárdenas, Sánchez exige a Atresmedia el despido de Vallés

Venimos informando en Periodista Digital, el panorama mediático se ha agitado después del sorprendente despido de Javier Cárdenas de una de las radios de Atresmedia, Europa FM. El propio protagonista ha apuntado a un responsable: Pedro Sánchez y el control informativo y político que está ejerciendo, millonaria chequera por delante, en los dos grandes grupos de comunicación de este país, Atresmedia y Mediaset.

Tras el éxito de la ‘operación Cárdenas’, Moncloa quiere más. Según han señalado a PD diversas fuentes cercanas a presidencia del Gobierno, el siguiente en la lista de Sánchez y sus adláteres es Vicente Vallés. El presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 está en el punto de mira de este PSOE sanchista y de Podemos desde el minuto 1 de la presente legislatura.

Sus informaciones, sus opiniones libres y sin complejos o su línea editorial han provocado numerosas y airadas protestas desde Moncloa a la dirección de Antena 3 e incluso, tal y como explican las mismas fuentes, se habría entregado a la cúpula de Atresmedia un informe de agravios (redactado desde el departamento de Iván Redondo) con las supuestas “afrentas injustificadas” de Vallés contra el Ejecutivo, el presidente y algunos ministros.

La petición de La Moncloa es contundente: apartar a Vicente Vallés del informativo pero, aunque hay muchos millones en juego para Atresmedia, el entorno de Pedro Sánchez reconoce que la empresa es complicada pero aun así no renunciarán a su empeño.

La cadena de Planeta, de momento, no quiere prescindir de su principal referente informativo y ahora líder de los informativos nocturnos, ello supondría una pérdida enorme de credibilidad, audiencia y dañaría seria y gravemente la imagen de todo el grupo. “Una cosa es Cárdenas y otra es Vallés”, reconoce a PD un destacado socialista.

Vicente Vallés se sabe en la lista negra, una lista que confirmaba Cárdenas, el primer fulminado: «Es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista».

El de ‘Levántate y Cárdenas’ está dispuesto a guerrear. Poco después de ser despedido realizaba comentario a través de sus redes sociales: «(Mi despido) tan solo se aguanta por una decisión política», ha dicho el comunicador. «Hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Pero yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado sabiendo cómo era y que os lo debía a vosotros».

Horas después hacía suyo un tuit de Cristina Seguí: “Otra víctima de los de siempre. Otra víctima de la cacería humana de los compañeros de profesión, mercenarios a sueldo de la izquierda política más indecente de Occidente”.