El panfleto podemita de Dina Bousselham se refiere a Periodista Digital como «el libelo que dirige Alfonso Rojo»

Cree el ladrón…que todos son de su condición, dice el refrán.

No deja de tener guasa que ‘La última hora’, un panfleto ideado, creado y financiado por Unidas Podemos, que puso al frente a una ex asesora de Pablo Iglesias para comprar su silencio por el polémico caso de la tarjeta robada con fotos íntimas que da nombre al ‘caso Dina’, insulte gratuitamente a un medio de comunicación que, a diferencia de ellos, no es financiado por un partido político.

Eso es lo que acaba de ocurrir con el panfleto podemita, que ha tachado a Periodista Digital como «el libelo que dirige Alfonso Rojo».

Desde su nacimiento, ‘La última hora’ se ha dedicado a hostigar y señalar a los medios y periodistas críticos con la formación morada con total impunidad.

Las redes bajan el pulgar al nuevo panfleto de Podemos: «¿Cómo vais a vigilar al poder si vosotros sois el poder?»

Podemos impulsaba en 2020 un diario online con el objetivo de difamar a la derecha en particular y a quienes no bailan el agua a los ‘morados’ en general.

‘La Última Hora’ ha llegado a Internet con el aplauso y el patrocinio de los principales dirigentes podemitas, como Pablo Iglesias y Pablo Echenique, y la ex asesora del vicepresidente del Gobierno al mando, Dina Bousselham.

Más allá de su estilo, chusco, zafio y amarillista, y su escasa imparcialidad, lo que llama la atención de ‘La Última Hora’ es que se presenten como ‘vigilantes del poder’ estando el partido que los patrocina…en el poder.

Así es, este diario online se arroga la función de ‘watchdog’, término acuñado en ciencia política como una de las funciones de los medios de comunicación en sociedad y que se puede traducir como «perro vigilante«, cuando en realidad son ellos mismos un brazo del mismo poder. Delirante. Porque para ello están pidiendo dinero a sus simpatizantes, que no lectores.

Para eso le pusieron un periódico: Dina Bousselham no denunció a Iglesias por espiar el contenido de su tarjeta

Dina Bousselham no denunció a Pablo Iglesias por acceder a los datos de su móvil.

La exasesora del ex vicepresidente del Gobierno fue colocada al frente del diario digital ‘La última hora’ sin tener ninguna experiencia en el periodismo. La razón estaba clara, ‘comprar’ su silencio y asegurarse que no tendría tentaciones de buscarle un marrón a Iglesias.

La marroquí ha justificado esta decisión «en su relación personal», algo que no se cree nadie. Y en el colmo de la desfachatez, perdona a Iglesias por tardar en devolverle la tarjeta -cuyo contenido, recordemos, vio él antes que nadie cuando la revista ‘Interviú’ le hizo entrega de ella- «por sus obligaciones políticas«.

De esta manera, Bousselham sigue trincando del pesebre que supone dirigir dicho panfleto podemita a pesar de lo que hizo Iglesias, pues se sospecha que en la famosa tarjeta robada y posteriormente hackeada había fotos de ella de contenido íntimo.