Alfonso Rojo: «No van a rebautizar la Plaza de España como Plaza Rufián»

No se asusten. No van a rebautizar la Plaza de España como Plaza Rufián.

Y por el momento, tampoco la Calle Mayor de Madrid cambiará de nombre para llamarse Mateo Morral, en honor del terrorista que a la altura del número 84 lanzó una bomba oculta en un ramo de flores, contra la carroza en la que volvían a Palacio Real Alfonso XIII y Victoria Eugenia después de casarse en los Jerónimos y que dejó regados por el pavimento 25 cadáveres.

Eso sí, seguirá junto a los Nuevos Ministerios la estatua del socialista Largo Caballero, principal responsable de la Guerra Civil de 1936 y en la Ciudad Universitaria permanecerá el monumento a las Brigadas Internacionales, inaugurado en 2011 por el rector de la Complutense José Carrillo, hijo del comunista Santiago Carrillo, organizador de las matanzas de Paracuellos.

Lo de la Plaza de España no es algo que se haya ocurrido de repente. Saltó el pasado fin de semana, cuando pasando por allí con un amigo ruso, antiguo reportero de guerra al que me une una relación fraternal desde hace más de tres décadas y viendo las obras que van a embellecer espectacularmente ese rincón de la capital, me comentó el colega que, en Rusia, a diferencia de lo que pasa aquí, no se dedican a reescribir el pasado y modificar a capricho la nomenklatura, porque eso era una práctica soviética que todos abominan.

Y en los muros del Kremlin, la placa que conmemora la bestial Batalla de Stalingrado sigue en su sitio y con su nombre, como permanecen la de la reconquista de Kiev a los nazis, por mal que se lleven ahora con los ucranianos y continúan intactos los bustos del astronauta Gagarin, el del general Zhukov, el de Kruschev y hasta el del propio Stalin.

En España, como hemos visto no hace mucho, se borran nombres de calles como Toledo o desparecen los héroes de la Batalla de Trafalgar, porque a los progres les parecen franquistas.

Así que habrá que estar atentos, porque el rojerío, a poco que nos descuidemos, elimina lo de Plaza de España y dedica la zona a Rufián o cualquier otro facineroso.

Y a la espera de que Sánchez y compinches saquen adelante esa desquiciada ley de Memoria Democrática con la que me cerrarán Periodista Digital y hasta puede que me manden a prisión, por decir lo que acabo de decir, seguimos con las cloacas socialistas cocinando titulares basura a granel.

No sólo la Policía informó a la Delegación del Gobierno que buena parte de las decenas de rapados que se dirigían a la mamarrachada del barrio de Chueca el pasado 18 de septiembre de 2021 eran nazis, sino que las Fuerzas de Seguridad comunicaron de inmediato las consignas y cánticos que lanzaron nada más comenzar la concentración, al verse increpados por los gays de los balcones.

Y la socialista Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, no dio orden de disolver la marcha.

No porque fuera complicado o entrañará riesgos, porque había más agentes de policía que manifestantes, sino porque había recibido orden de no hacerlo, porque a sus superiores Marlaska y Sánchez les convenía el espectáculo para tapar la vergüenza de haber permitido y alentado a esa hora y en el País Vasco 51 actos de odio en homenaje del asesino Henri Parot.

Interesaba al Gobierno Sánchez, socio de proetarras y golpistas y todavía tumefacto tras la pifia del bulo del culo, que se escucharan en el corazón de Madrid gritos homófobos, para intentar tiznar a VOX y a ser posible también al PP.

Que Santiago Abascal tildase de ‘locos’, ‘fanáticos’ y no representantes de España a los de la mamarrachada de Chueca, les ha pinchado el globo, pero ahí siguen el PSOE, Podemos y sus numerosos subalternos periodísticos, ensuciando el terreno.

Sánchez y sus socios han intentado utilizar a un grupo de descerebrados como instrumento político y, otra vez, han salido sido trasquilados.