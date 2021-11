Iglesias, desquiciado por el ‘scoop’ de Garat (The Objective) sobre Ábalos: «Es la inmundicia del periodismo»

Está desquiciado a más no poder.

Pablo Iglesias no digiere, a saber por qué oscuras razones, el bombazo que Ketty Garat está publicando desde el 3 de noviembre de 2021 en The Objective y que ya va por la cuarta entrega.

Por eso, aparte de desprestigiar y de insultar a la periodista y al director de ese medio, Álvaro Nieto, también está comprando la mercancía ‘literaria’ que tertulianos como Antonio Maestre están escribiendo en medios como la web de laSexta.

Sin ir más lejos, el fundador de Unidas Podemos aplaudía la invectiva del también periodista de La Marea asegurando que lo hecho por Ketty Garat era poco menos que la «inmundicia del periodismo» y se alegraba de que se rompiera el consenso mediático:

Los periodistas no suelen reconocer la miseria de sus colegas de profesión. Que ocurra revela que el nivel de inmundicia en el periodismo ha roto los consensos https://t.co/k4LSS2I1Eg

El artículo de Maestre contiene ‘perlas’ de este calibre:

He sentido mucha vergüenza ajena las veces que he compartido un plató de televisión con la firmante del encargo contra Ábalos. Pero en mi inocencia ancestral nunca imaginé que se diera a los más bajos impulsos de la profesión. Su profesionalidad y credibilidad, que solo se mide por la calidad de nuestras informaciones, nunca ha sido ejemplar, pero hozar en lo más profundo de la excrecencia propia solo está al alcance de quien no sabe lo que significa la palabra escrúpulo.

Las razones personales del director de The Objective, Álvaro Nieto, trascendieron, le pidió trabajo al ministro cuando ocupaba el cargo, al no conseguirlo le apuntó la matrícula. Nada habría que decir si hubiera sacado información veraz contra el exministro, pero su campaña es otra cosa que está lejos de ser periodismo.

Había un acuerdo tácito en el que los asesinatos civiles con insinuaciones, acusaciones veladas y el uso de la vida privada sin más motivación que la inquina personal no son tolerables. Posicionarse de manera frontal contra una manera de proceder tan sucia es una obligación moral que trasciende la indefensión a la que se ha visto sometido el exministro. Un debate público decente no puede permitir estos comportamientos por parte de quien dice llamarse periodista.