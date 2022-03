Losantos sobre Casado: «Celoso de Ayuso, le vino negando su congreso al estilo machirulo meapilas de los emaúses»

No entiende cómo Pablo Casado aún puede seguir, aunque con los días contados, al frente de la presidencia del Partido Popular.

Federico Jiménez Losantos se marca un artículo en el diario El Mundo en el que carga duramente contra el aún líder de la formación de la calle Génova 13.

El también director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) se hacía eco de la crónica de Juanma Lamet en el diario de Unidad Editorial en la que sacaba una frase que, a juicio de Losantos, «retrata la actividad delictiva de la partida de Casado contra Isabel Díaz Ayuso. Fue al anochecer del viernes en que, por la mañana, Casado se licenció en ruindad y doctoró en iniquidad en la COPE, acusándola de haberle conseguido a su hermano una comisión de 280.000 euros mientras morían 700 personas al día».

El periodista turolense no duda en afirmar tajantemente que el presidente del PP estaba faltando a la verdad:

Destaca las agallas de una Ayuso a la que no le tembló el pulso en hacer una denuncia mediática, aunque espera que también acuda al ámbito judicial:

Losantos denuncia que en la propuesta de Casado a Ayuso hay tres delitos. Eso le lleva a hacer una definición bastante fuerte del político conservador:

El columnista considera que todos los males vienen dados por la subvención que reciben los partidos políticos:

Los partidos políticos, en la ley española, están subvencionados por canalizar la representación democrática. En la práctica, sus faraones han invertido la pirámide representativa hasta el punto de que la cúspide es la que controla la base y no los militantes, atendiendo a los votantes, los que controlan la cúspide. Que los paguen sus militantes, que no nos obliguen a todos a garantizar la vida muelle de esta casta. No queremos pagar a las ratas de Putin ni a la partida de Casado, que no acaba de partir jamás. Hoy desembarca Feijóo. A Casado, debió desembarcarlo ayer.