Debate caso Dani Alves / Ndongo va como loco contra la sentencia y David González le frena en seco

Dani Alves, exjugador de fútbol hoy en día en boca de todos y no precisamente por su capacidad futbolística, ya tiene su sentencia consistente en condena de prisión por cuatro años y seis meses años. Su agresión sexual no queda impune para Audiencia Provincial de Barcelona y el brasileño, que ya lleva un año en prisión preventiva, sumará otros tres y medio.

Este hecho divide a la sociedad y por ello en Periodista Digital montamos un debate con dos de los analistas que más saben del caso y que se enfrentan arduamente en sus postulados. El periodista experto en sucesos y tribunales e historiador David González Álvarez y el reportero todoterreno y activista Bertrand Ndongo, mano a mano.

El ‘Diario Ndongo’ de este lunes 26 de febrero está dedicado a los dimes y diretes del caso Dani Alves:

Bertrand Ndongo : «Yo me sigo preguntando por qué una chica a la que le han tocado el culo como un cerdo, vuelve con él en la discoteca? Me han cosido a insultos en Twitter pero esto para mí es un problema de educación, ¡hay que parar al cerdo! Si después de eso y de tocar el culo a tus amigas, le sigues al baño, es un problema… ¡Y esa es la realidad! Mi sospecha es que ella sabía quien era Dani Alves, ¡hombre! Y sabía a lo que iba».

David González: «Sí, pero esto no es delito. Y todo eso no es reseñable para la sentencia, son elementos periféricos. Tú puedes mentir en un elemento periférico del relato pero que esa no sea la clave de lo que haya sucedido esa noche. Esto para muchas veces en casos de asesinato por ejemplo, la vida está construida también de este tipo de cosas. Alves hace hasta cinco relatos distintos de la noche».