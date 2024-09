Alfonso Rojo: «Si damos un buen meneo, a Sánchez y a su banda de mangantes los echamos en Navidades»

No tengo muy claro si fue Napoleón o Rambo quien dijo aquello de que, como no se puede pelear en todas las batallas, hay que elegir las que puedes ganar y esas librarlas como si no hubiera mañana.

Y trayendo el tema a la política española, la verdad es que el caradura Sánchez y ese pringoso PSOE que le rinde pleitesía, nos lo ponen a huevo.

Tiene esta panda de mangantes frentes abiertos por arriba, por abajo y en los cuatro puntos cardinales.

Hay materia para hartarse, empezando por la ilegal amnistía al golpista Puigdemont y terminando con los apaños con los proetarras vascos, tras pasar por la invasión migratoria, la ley sueltavioladores, el desastre de la vivienda, el caos en los transportes, la colonización de las instituciones y lo que ustedes quieran, pero yo -si fuera el estratega de la oposición y con la vista puesta en próximas elecciones- me centraría en dos asuntos.

El primero, muy movilizador porque además de ser una afrenta que rompe la igualdad de todos los ciudadanos, afecta al bolsillo de la gente, es el del llamado Cupo Catalán, que no es otra cosa que un tinglado pactado entre PSOE y ERC por el que se quita dinero al conjunto de los españoles para que a los separatistas no les falte de nada, Illa ocupe la presidencia de la Generalitat y Sánchez duerma a pierna suelta en La Moncloa, se pasee en Falcón y disfrute del palacete de La Mareta.

El esquema es sencillísimo: que hay que esperar 181 días en los hospitales de Extremadura para una operación de oftalmología, pues se explica al sufrido paciente que la razón de la demora es que la pasta pública, el dinero de nuestros impuestos, en lugar de ir a médicos o a material sanitario, se va por decisión de Sánchez a financiar TV3 y las ‘embajadas’ catalanas.

Que se forman colas bíblicas en la Estación de Chamartín, pues además de recordar a los pasajeros que es fruto de la incompetencia del golfista Oscar Puente, se repite hasta la saciedad que el dinero se desvía a las cercanías barcelonesas.

Y así en todo, desde la falta de ayudas a los damnificados por el volcán de la Isla del Hierro a los perjudicados por las masas de MENAS o el aluvión de sin papeles.

Y simultáneamente, se pasa también a diputados, alcaldes, concejales y entusiastas la consigna de martillear con el ‘Begoñagate’, con el escándalo del hermano músico y con la milonga de la cuñada japonesa, todo ello envuelto en la grasienta corrupción del Caso Koldo, con toques de la amiguita maciza de Ábalos -esa que cobraba 1.500 al día por ir de acompañante-, y rematando con los diputeros cocainómanos del Tito Berni.

Sin cesar, en toda circunstancia, en respuesta a cualquier pregunta y hasta que los socialistas y sus compinches aprendan tagalo.

Porque díganme ustedes si no es desvergonzado que Sánchez, el marido de Begoña, el hermano de Azagra, el protector de Koldo, el socio de Ábalos, el organizador del despelote de las mascarillas, saliera ayer jactándose de liderar ‘un Gobierno limpio que nació como respuesta a la corrupción’.

Porque lo dijo sin ponerse colorado y ya se encargó RTVE de repicarlo en todos los telediario y la Cadena SER, El País, Agencia EFE y la ‘Brunete Pedrete’ de propagarlo a los cuatro vientos.

Los tenemos a tiro y quizá por eso me cuesta tanto entender el parón veraniego de la oposición, la lentitud en la respuesta de PP y VOX, la falta de contundencia en los argumentos y que Feijóo y su expertos parezcan estar esperando a que el fruto se caiga de la rama de pura podredumbre, en lugar de agitar el árbol, para tirarlo al suelo.

Si le damos un buen meneo, a Sánchez lo echamos antes de Navidades o de Seamana Santa, que en términos prácticos es casi lo mismo.