¡La derecha sin remedio! ¿Qué les pasa al PP y a Vox?

A nadie se le escapa que no están en su mejor momento los partidos de la oposición. Es como si Feijóo se hubiese diluido y Abascal estuviera atrincherado a la espera. Es como que según las encuestas mejoran para ellos, menos quieren estar, más pretenden dejar que Pedro Sánchez se queme solo. Pero venimos avisando muchos y desde hace mucho que esto no pasa porque sí. Que esto no se produce solo. Que hay que echar más madera siempre a la hoguera.

Queremos analizar en este espacio de ‘La Retaguardia’ de 4 de febrero de 2025 qué pasa con PP y VOX y por qué a veces da la sensación de que no tienen remedio…

Con Mario Garcés y Vicente Gil, dos analistas que saben bien de lo que hablan y lo dicen muy claro.