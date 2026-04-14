¡Begoña será la tumba del sanchismo!

Fue un día feliz para buena parte de los españoles este 13 de abril, y aún se mantiene la resaca al día siguiente.

En ‘La Retaguardia’ de hoy abordamos con Mario Garcés cómo finalmente ha terminado la instrucción del caso Begoña Gómez y que ha llevado a la esposa del presidente socialista a ser procesada por cuatro delitos.

Nos lo pasaremos bien cuando empiece la fase del juicio oral. No es para menos.

La resolución judicial, comunicada este lunes, representa un giro significativo en una investigación que ha salpicado al entorno gubernamental desde hace varios meses.

La pesquisa comenzó en abril de 2024, tras una denuncia presentada por Manos Limpias, que centró su atención en cartas de recomendación firmadas por Gómez para empresas como Globalia y enviadas a diferentes ministerios del Gobierno.

Durante dos años, el juez ha recopilado evidencias, incluyendo testimonios de testigos clave y análisis de correos electrónicos. Peinado desestimó en dos ocasiones las solicitudes de archivo formuladas por la Fiscalía y ha imputado a otros investigados, entre ellos a Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Air Europa. En el auto que cierra la instrucción, se detalla cómo Gómez habría actuado como intermediaria en adjudicaciones públicas a cambio de favores, un asunto que se entrelaza con el mayor escándalo de corrupción del Gobierno, conocido como el caso Koldo.

El sumario pone al descubierto una serie de presuntas irregularidades en la Facultad de Sociología de la Complutense, donde Gómez impartía clases sin contar con plaza oficial. Entre los hitos relevantes:

Abril 2024 : Comienzo del procedimiento por uso indebido de su influencia en contratos millonarios.

: Comienzo del procedimiento por uso indebido de su influencia en contratos millonarios. Junio 2024 : Registro tanto en su despacho como en el de su marido en Moncloa .

: Registro tanto en su despacho como en el de su marido en . 2025: Imputación de dos vicerrectores de la Complutense por manipulación de datos relacionados con másters.

El juez Peinado ha desestimado los recursos presentados tanto por el Gobierno como por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaban detener la causa. En su argumentación, sostiene que hay suficientes indicios para cada uno de los delitos mencionados, incluyendo el cohecho relacionado con mediaciones para rescates aéreos durante la pandemia.

Este procesamiento complica aún más la situación del PSOE. Por su parte, Pedro Sánchez ya se encuentra bajo presión debido al caso Koldo, donde figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán están también implicadas. Fuentes jurídicas anticipan que el Tribunal Supremo podría revisar las competencias si el asunto llega a elevarse.

Escenarios judiciales : Podría haber un juicio en 2027 si no se presentan recursos; existe además la posibilidad de un archivo parcial debido a prescripción en intrusismo.

: Podría haber un juicio en 2027 si no se presentan recursos; existe además la posibilidad de un archivo parcial debido a prescripción en intrusismo. Efecto en Moncloa: Se percibe una creciente tensión interna dentro del partido, con un acorralado Sánchez, justo antes de las elecciones autonómicas.

El auto emitido por Peinado cita hasta 200 folios repletos de pruebas, incluyendo audios que revelan favores cruzados. Curiosamente, se ha sabido que Gómez percibía 18.000 euros anuales por «asesorías» sin facturas claras que lo justifiquen. Un testigo llegó a describirla como «la reina de las redes en Madrid«. En 2023, su máster en la Complutense solo contó con tres alumnos, todos beneficiarios de becas poco transparentes. Sin duda, datos que dan forma a un caso con tintes dignos de una telenovela política.