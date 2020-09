Pérez-Reverte ‘cañonea’ a quienes han quitado la bandera de España de una fortaleza marítima en Cartagena

Llevaba varios días alejado de Twitter.

Pero Arturo Pérez-Reverte ha llegado a buen puerto y, una vez más, desata el debate y el aplauso de la comunidad de la red social del estornino.

El escritor cartagenero se ha llevado un chasco llegando a su propia ciudad al comprobar como el mástil de la fortaleza marítima de su propia ciudad, Cartagena (Murcia) carece de la bandera de España.

El académico de la RAE, bien sutil como acostumbra, plantea la posibilidad nada descabellada de que la misma haya ‘desaparecido’ para no ofender a determinadas personas.

Cuando llega por mar a una ciudad como Cartagena y tiene por el través un fuerte del siglo XVIII, uno espera encontrar en él una bandera, o algo. Para eso está el mástil, supongo. Pero tal vez se trate de no ofender a los transeúntes. pic.twitter.com/z41gAaFXCz

A la velocidad del rayo, Arturo Pérez-Reverte concitó miles de ‘me gusta’ así como infinidad de retuits y comentarios varios, prácticamente todos en la línea de aplaudir la reflexión hecha por el escritor:

Cada día más tontos en este país.

Recuerdo a mi sobrina de vacaciones en Andalucía y me decía: izeba aquí veo la bandera de España, en el país vasco no hay ninguna.

Te acuerdas de Francia?

Dónde no había?. En todos los pueblos y en París más.

Lee de donde viene ese rechazo

— Alegría (@Alegra54Alegria) September 10, 2020