El vaticinio de Rosa Díez que provoca escalofríos en Moncloa: «Madrid será la tumba del sanchismo»

Está que arde con la imposición del confinamiento al que el Gobierno socialcomunista ha sometido a la capital de España y a varios municipios de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid.

Rosa Díez, fundadora de Unión Progreso y Democracia y perfecta conocedora de lo que se mueve en las entrañas del socialismo, carga de lo lindo este 9 de octubre de 2020 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La que fuera política magenta no tiene la menor duda de la responsabilidad y del buen hacer de los madrileños, así como de que el jefe del Ejecutivo estatal se está cavando su propia fosa con la decisión de encerrar a los ciudadanos con las mismas medidas que hace 24 horas, el 8 de octubre de 2020, anulaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Para Díez, lo que está llevando a efecto Pedro Sánchez no es más que un hurto de la democracia por el simple hecho de que el presidente considera que está por encima de la ley.

El caudillo Sánchez busca el enfrentamiento entre ciudadanos. Los madrileños no caerán en la trampa y con civismo y responsabilidad vencerán al virus y a esa gentuza q quiere volver a la confrontación entre españoles para arruinar el país y mandar sobre la ruina. ¡Hala, Madrid! pic.twitter.com/SY2yZn3HNX

Ah, que creéis q esto no va con vosotros porque no vivís en Madrid, o porque votáis al @PSOE o a los comunistas, o a Iglesias….Qué equivocados estáis. “Cuando vayan a por vosotros no quedará nadie para denunciarlo” ( Nienöller) #OrganizandoLaResistencia https://t.co/6uA0lLQDXI

