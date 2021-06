“Sánchez nos quita la mascarilla de la boca para taparnos con ella los ojos”.

Como parte de la estrategia de mercadillo, a la que Pedro Sánchez recurre para intentar tapar la ignominia de los indultos, el Gobierno socialcomunista permite desde este 26 de junio de 2021 a los españoles circular por las calles sin tener que usar la puñetera mascarilla.

No es por meter miedo, porque yo de hecho no me la pongo, pero si usted tiene dudas o es delicado de salud, quizá le convendría sopesar si se fía más de Sánchez o de los médicos.

Porque la mayoría de los galenos insiste en que no hay aún evidencias suficientes para decretar abolido el riesgo de pillar el coronavirus y ponerse muy malito.

La ‘Peste China’ sigue ahí y da un poco la impresión de que ha llegado para quedarse y seguir fastidiándonos la existencia..

En Israel, que estaba libre de Covid-19 y tiene a toda la población vacunada, han optado por reimplantar el uso de la mascarilla, viendo que se disparaban de nuevo los contagios.

Y aquí en España tenemos un lío monumental con el macro-brote de Mallorca, al rebufo de un multitudinario y despendolado viaje de fin de estudios.

Ya hay ocho regiones que tienen a chavales contagiados.

Yo les debo confesar que nunca me ha gustado la mascarilla y que no me la he vuelto as poner desde el sábado, más que las escasas veces que he tenido que entrar en una tienda o una oficina, pero veo a un montón de gente que la sigue llevando por la calle.

No seré yo quien lo diga, pero hay mucha gente en España convencida de que: