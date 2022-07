Feijóo echa un pulso a Sánchez: derogará la ley de Memoria pactada con Bildu

Memoria democrática selectiva.

Bildu está por sacar adelante junto a Pedro Sánchez la Ley de Memoria Democrática, que se enmarca dentro de la estrategia de blanqueamiento de la banda terrorista ETA.

La ley impulsada por los “herederos de ETA”, cuenta con el apoyo de Más País, PSOE y Podemos, la abstención de ERC, y los votos en contra de Partido Popular (PP), VOX, Ciudadanos, Juntos por Cataluña y BNG. El texto establece la creación de una Fiscalía que investigará los crímenes del franquismo hasta 1977 y extiende el período de “reparación” de víctimas hasta 1983, incluyendo el primer año de gobierno del socialista Felipe González.

Como dijo el diputado popular Jaime Mateu -cuyo padre y hermano fueron asesinados por ETA- en el debate dentro del hemiciclo sobre la normativa, “se está con las víctimas o en contra de ellas». Evidentemente, Pedro Sánchez está en contra de las víctimas y de todos los españoles, en general. Y lo demuestra una y otra vez, al pactar con los que quieren romper España, al destrozar las instituciones, al cambiar posturas internacionales históricas. Lo que sea con tal de seguir en La Moncloa.

Para más insulto, cabe destacar que esta ley se aprueba en medio de la conmemoración por los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco y de la liberación de José Antonio Ortega Lara, dos de los crímenes más sonados cometidos por la ETA.

Pese a lo indignante de la situación, el senador Alberto Núñez Feijóo, ya ha prometido que si es elegido presidente -un escenario más que posible-, entre las primeras cosas que hará será derogar esta ‘Ley Bildu’. Además, el líder del PP se ha reunido con varias asociaciones de víctimas del terrorismo etarra para trasladarle su apoyo en este momento.

Por su parte, Alfonso Rojo, reflexiona que están en peligro la economía, la educación y las libertades de los españoles con Pedro Sánchez como presidente, en ‘El Repaso’ de este jueves.

“Con la mal llamada Ley de Memoria Democrática, que ha llevado Sánchez al Congreso de la mano de los proetarras de Bildu, publicar que la Agrupación Socialista Madrileña tiraba del censo electoral para ejecutar curas, monaguillos y gente de misa en sus mazmorras del número 103 de la calle Fuencarral y enterraba en una fosa común de Boadilla, nos acarrearía una multa y probablemente el cierre de Periodista Digital”.

“Me preocupa el asalto al Tribunal Constitucional que realiza Sánchez, porque lo hace para no ser perseguido en el futuro por sus tropelías. También me irrita el peronismo del Gobierno socialcomunista, pero me indigna sobre todo la ‘Ley Bildu’. Hay algo patético en ese intento de ganar la Guerra del 36 casi un siglo después de concluida, pero además de ridículo es peligroso. Un texto legal tan sectario lesiona el derecho de los ciudadanos españoles a tener su propia memoria individua”.