«¡Que te vote Txapote!»: la mofa persigue a Pedro Sánchez por tierra, mar y aire y llega a Tailandia

Para descojonarse.

Todo empezó con una cartulina pintada en un acto en septiembre en Sevilla, que el PSOE y los gurús de La Moncloa pretendían convertir en un baño de masas para el presumido Sánchez.

Y es que el mejor eslogán para la campaña electoral de este próximo 28 de mayo, y después para la las generales, lo acuñó a botepronto un paisano de Sevilla, al recibir al jefe del PSOE, Pedro Sánchez.

Cuando éste iba muy ufano y rodeado de guardaespaldas y asesores hacia un mitin electoral de partido, de esos a los que acarrean militantes y estómagos agradecidos: «¡Que te vote Txapote, Sánchez!». Cinco palabras que reflejan cómo están los ánimos de mucha gente respecto a Sánchez y a su Gobierno ‘Frankenstein’.

Vistos los resultados y por mor de una simple frase muy cacofónica, el montaje sevillano se ha transformado en un desastre para los socialistas. De esos que ponen los pelos de punta a los expertos en marketing porque ha prendido como la pólvora entre la ciudadanía y se extiende por tierra, mar y aire. Tanto y tan rápido, que ha llegado a la mismísima Tailandia, sólo una semana después de aparecer en la televisión de Filipinas.

Y es que la frase encierra la molestia ciudadana ante los desmanes del socialista que en su Legislatura ha ido de chapuza en chapuza, al tiempo que ha traicionado todas sus promesas electorales.

En especial, aquella en la que aseguró que jamás pactaría con Bildu. En 2015, Pedro Sánchez hizo como su tocayo San Pedro, el discípulo predilecto de Jesús, que de acuerdo a la Biblia, renegó hasta tres veces de su maestro. Sánchez incluso fue más allá al prometer que podría hacerlo hasta «20 veces».

El socialista acudió a la televisión navarra a una entrevista que si ya en su momento fue vergonzosa, con el paso del tiempo ha empeorado. Sánchez se puso chulo, gallito, y hasta un poco matón con el entrevistador. Un tiempo después, tampoco mucho, ha terminado por dar el pésame a etarras, a acercar presos y demás necedades miserables para el blanqueamiento de Bildu, con tal de un apoyo por aquí y otro por allá para permanecer en La Moncloa.

Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres (pasa a tutear al entrevistador) lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez.