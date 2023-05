Adanero denuncia la gran vergüenza: Bildu tendrá más apoyos por el blanqueamiento de Sánchez

Carlos García Adanero es un fuera de serie de la política española y deberían valorarlo como tal en las elecciones del próximo 28 de mayo en Pamplona, ciudad a la que se presenta como alcalde.

Un habitual de momentos estelares en el Congreso de los Diputados (ex de UPN), y un defensor nato de los valores de dignidad y justicia en contraposición a los mangoneos de Pedro Sánchez y los socialistas blanqueadores de partidos filoetarras.

Este 23 de mayo pasó por ‘La Burbuja’ de Periodista Digital para dar los últimos mensajes de cara a los comicios del domingo electoral, e insistió en explicar con todo lujo de detalles lo que significa y ha significado estos años para partidos como Bildu el apoyo directo y el blanqueamiento vergonzoso del mismísimo presidente del Gobierno:

«Nos enfrentamos a una situación nueva y nosotros vamos a hacer las cosas sin complejos. Al PSOE hay que derrotarle en las urnas».

«Bildu siempre ha tenido en Pamplona mucho apoyo, no tiene ahora más del que tenía en el año 79, pero hay que decir que el blanqueamiento de Sánchez ha contribuido a que ellos superen sus cifras de apoyo popular. Cuando Sánchez hace esto, por eso se han permitido el lujo de meter los terroristas en las listas. Ellos tienen las llaves de Sánchez de La Moncloa en sus manos, y es una vergüenza y una ignominia. Sánchez les ha hecho un favor».

«Otegi definió muy bien la situación, porque Sánchez es un chollo para ellos. Si eres presidente del Gobierno es como para dimitir, pero Sánchez está encantado».

Los terroristas de Bildu, clave en campaña

Y es que los terroristas de Bildu en las listas electorales, 44 para ser exactos y siete de ellos con delitos de sangre a su espalda, han sido una de las claves de la presente campaña electoral.

Dijeron después, por presión popular, no del PSOE, que esos siete desgraciados no cogerán su acta de cargo público en caso de conseguirlo, pero ahí cada cuál puede creerlo o no.