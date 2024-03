Rosa Díez pide salir a la calle de forma masiva este 9 de marzo: «¡Tenemos que defendernos!»

La cofundadora de UPyD, exdiputada y escritora, Rosa Díez, hace un llamamiento de cara a la próxima manifestación contra la amnistía el 9 de marzo de 2024.

Díez ha participado en La Segunda Dosis de Periodista Digital para comentar el escándalo de corrupción del caso Ábalos-Koldo y la protesta que se llevará a cabo en Madrid.

La también cofundadora de ‘¡Basta ya!’ no le ha tomado por sorpresa la posición del exministro de mantenerse en sus trece y no renunciar a su escaño. Señala que él no es de perfil bajo y que como el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene ninguna “limitación moral”.

“Ábalos le ha tomado la medida a Sánchez, que tiene un desvío de personalidad narcisista y psicopática. Como lo conoce tan bien, ya que Sánchez le debe la secretaria del PSOE y la moción de censura, ya que fue él quien lo representó, le ha respondido en la misma medida. Y Sánchez no está acostumbrado a ello”.

Estima que el ex ministro “hará lo que le convenga más, como Sánchez” y que votará a las leyes según lo que sea mejor para su propio beneficio. Sin embargo, estima que

Estima que Pedro Sánchez tendrá que responder a Europa por temas como la corrupción con las mascarillas, como el ‘asunto Armengol’ y el ‘asunto Torres’, en el que se emplearon Fondos Europeos para compras irregulares durante la pandemia, y que tienen que ver con la trama que provocado el rompimiento de Ábalos con Sánchez.

En cuanto a la amnistía, señala que se debe seguir insistiendo y presionando para evitar que se pueda aplicar.

“No podemos dormirnos porque enfrente no tenemos a un tipo que se comporte con normalidad. Le importa un bledo lo que pensemos pero las consecuencias de lo que hagamos las va a tener que pagar”.

Por eso ha llamado a salir masivamente este sábado, 9 de marzo, a protestar en Cibeles, en Madrid. “Sobran los motivos: es la parasitación de la Justicia, las políticas para enfrentarnos entre españoles, la decisión de perdonar a los golpistas, la persecución a los disidentes, la lista es muy grande”.