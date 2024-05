Elisa Vigil estalla contra el manoseo del Gobierno Sánchez a todas las instituciones: “¡Han tocado todo!”

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Elisa Vigil, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, denunció en esta entrevista en ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital) el manoseo al que Pedro Sánchez ha sometido a todas y cada una de las instituciones.

El problema es que han tocado todas las instituciones, no hay institución que se haya quedado por tocar. Desde la Fiscalía, pasando por el Tribunal Constitucional, han intentado tocar el Tribunal Supremo, es decir, es que todo, todo. Sacaba Cayetana Álvarez de Toledo un tuit en el que se ponían literalmente todas las personas que han sido nombradas por parte de este Gobierno sanchista, totalitario, intentando hacer una trama de poder en el que no haya diferencia entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo. Es decir, concentrar todos esos poderes en su persona. Entonces yo ya no sé qué nos extraña, lo que se tendría que hacer aquí es la reflexión, ya no es solo de la reprobación del Fiscal General del Estado, sino hacer una reprobación completa a todo el Gobierno.