Aldama muestra la mecha de la bomba contra Sánchez y en Moncloa saltan las alarmas

Moncloa enciende las alarmas.

Víctor de Aldama ha vuelto a hablar y Pedro Sánchez y su cuadrilla están de los nervios. De hecho, el propio ‘nexo corruptor’ de la presunta trama de corrupción socialista destaca el desespero del PSOE.

“El partido, actuando como acusación particular, quiere encarcelarme. El magistrado Pedraz ha hecho lo lógico, pero el PSOE está intentando asumir el papel de la Fiscalía, presionando y coaccionando”.

Aunque los veceros de Sánchez y su terminales mediáticas se empeñen en catalogar de mentiras todas las afirmaciones de Aldama, lo cierto es que ya nadie duda de que los negocios opacos de varios miembros del Ejecutivo y el partido de Sánchez no es una “inventada” del comisionista.

Uno de los más afectados es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Aldama detalló que sí tuvo relación cuando el socialista era presidente de Canarias, como lo refleja el asunto de las famosas ‘señoritas’ del piso de la calle de Atocha 25.

Como bien dije en el Supremo, yo me encargaba de alquilar esos pisos, me encargaba del catering, pero obviamente no me encargaba de las señoritas.

Afirma que ha recuperado mensajes y material sensible que sustentan sus afirmaciones y, de nuevo, que teme por su vida. ¿Será porque tiene información comprometedora del ‘1’?.

