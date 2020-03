Soberbio mandoble de Juan Luis Cebrián a Pedro Sánchez que hace temblar el suelo de Moncloa y las atléticas piernas del socialista

La tribuna que El País periódicamente reserva a su primer director, es utilizada ahora por Juan Luis Cebrián para propinar un soberbio mandoble al presidente del Gobierno, para inquietud de Soledad Gallego-Díaz, la directora que viró la línea editorial del diario de PRISA cuando sustituyó a Antonio Caño.

Si, en El País, nuestro Pravda, el periódico global de propaganda del Gobierno.

Lo que dice Janli habrá hecho temblar el suelo de la Moncloa y las atléticas y bien musculadas piernas de Pedro Sánchez. «Un cataclismo previsto», titula su artículo y con todo sentido.

Nada más y nada menos dice que ha habido «negligencia por parte de nuestros gobernantes» para añadir: «Se ha reaccionado tarde y mal. Faltan camas hospitalarias, falta personal médico, faltan respiradores, y falta también transparencia en la información oficial. En nuestro caso los periodistas tienen incluso que soportar que sus preguntas al poder sean filtradas por el secretario de Comunicación de la Moncloa». Que esto lo denuncie Cebrián, un hombre de toda la vida de Ferraz, y en el periódico del régimen es un bombazo.

«Se alentó la asistencia a gigantescas manifestaciones»

Cebrián no suelta la presa y pone ahora en el punto de mira al 8M y a Fernando Simón: «Pese a ello y a conocer la magnitud de la amenaza, ya hecha realidad con toda crudeza en varios países, apenas se tomaron medidas en la mayoría de los potenciales escenarios de propagación del virus. En nuestro caso se alentó la asistencia a gigantescas manifestaciones, se sugirió durante días la oportunidad de mantener masivas fiestas populares, no se arbitró financiación urgente para la investigación, se minimizó la amenaza por parte de las autoridades, e incluso el funcionario todavía hoy al frente de las recomendaciones científicas osó decir entre sonrisas que no había un riesgo poblacional».

Sánchez, rehén de Podemos y de sus pactos con los independentistas

El exdirector de El País cree que el Ejecutivo de Sánchez es rehén de sus pactos con Podemos y los independentistas.

No se discute el contenido de las medidas, del todo necesarias, sino la decisión de no declarar el estado de excepción que sí cubriría sin duda alguna dichos extremos, como también la movilización del Ejército. La impresión dominante es que el Gobierno es prisionero en sus decisiones de los pactos con sus socios de Podemos y los independentistas catalanes y vascos. En una palabra, la conveniencia política prima, incluso en ocasiones tan graves como esta, sobre la protección de la ciudadanía.

Los ‘versos libres’ de la prensa están poniendo, con sus críticas al Gobierno, en una situación muy delicada a las empresas a las que sirven. Los medios atraviesan una situación delicada y no les han dolido prendas en pedir ayudas al poder político y ejecutivo, a esos mismos que han de escrutar. Tribunas como las de Cebrián, tan contundentes y cristalinas, pueden empañar la estrategia de los magnates de la prensa, radio y TV de lograr una especie de rescate que les evite de la quiebra.