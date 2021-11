Destrozo a la enésima bobada de El País por aborrecer la prosperidad de Madrid

Andan en El País bastante desnortados últimamente con el deseo firme de frenar el avance de la derecha y el paso hacia el abismo del gobierno de coalición, según recogen las encuestas fiables.

Y por ello desde el periódico de Pepa Bueno, y antes de su etapa como directora, se viene cometiendo un periodismo atroz y que genera hasta risotadas en los sectores antagónicos ideológicamente hablando.

La última bobada, la enésima, tiene fecha de este 9 de noviembre de 2021 y ha generado todo tipo de bromas, porque es para ello.

El titular de la información ya les puede dar buena cuenta de por dónde va: Adiós a improvisar a la hora de salir en Madrid: «Si no tienes cada hora planeada, un desastre»

Y el resto, ya les avisamos, no mejora:

Tras el confinamiento y las restricciones, hay ganas de fiesta, de socializar, lo que supone una bendición para los hosteleros y una dificultad extra para quienes, como Sara Ruiz, de 26 años, pretenden divertirse sin planes e ir viendo a dónde les conduce la noche. “Es imposible salir e improvisar en esta ciudad. Madrid se ha convertido en un lugar hostil donde necesitas reservar no solo antes de salir de casa, sino con semanas de antelación”, se lamenta.

Ya ven, la prosperidad económica y las ganas de salir adelante después de una pandemia fatídica no son cosas que gusten en El País –Lo País para la derecha-.

Debe ser que prefieren la ruina, las colas del hambre, el racionamiento. Vaya usted a saber qué tienen en la cabeza.

Algunos tuits de analistas serios, como Pilar García de la Granja, Antonio Naranjo o Eric Frattini, al respecto.

Y cuenta la leyenda que incluso no te encuentras a tu ex…

Y más mofas de usuarios de Twitter:

Según Lo pais en Madrid no puedes salir a cenar sin reserva, en Barcelona no puedes hacerlo si no llevas escolta. Su inquina hacia Ayuso es patética.

