Feijóo: «Es difícil hablar con Sánchez de pactos de Estado cuando gobierna con quienes no creen en España»

Está a menos de una semana para convertirse en el nuevo presidente del Partido Popular.

Alberto Núñez Feijóo, máximo dirigente de la Xunta de Galicia, prepara con todo lujo de detalles el Congreso extraordinario de Sevilla que le convertirá a partir del 1-2 de abril de 2022 en el rector de la formación de Génova 13.

Es consciente de que a partir de ahí va a tener una agenda desenfrenada y que le tocará ir pensando ya más en clave nacional y dejando progresivamente sus ocupaciones autonómicas.

Por lo pronto, tal y como reconoce este 27 de marzo de 2022 al diario La Razón, sabe que le aguarda una ardua tarea como es intentar pactar con Pedro Sánchez las grandes políticas de Estado.

Feijóo reconoce, eso sí, que antes el presidente del Gobierno de España tiene que empezar a dejar a un lado el sectarismo y pensar en el bien de todos los ciudadanos, no contentar solo a quienes confiaron en él y en los votantes de los socios que le sostienen en La Moncloa:

Para hablar de política de Estado debe haber un presidente del Gobierno que no actúe como secretario general de su partido y que no confunda al Estado con su Gobierno. También es difícil hablar de políticas de Estado con un presidente que gobierna con unos socios que no creen en España y que está al frente de un Gobierno en el que el 20 por ciento de sus ministros no comparten sus políticas ni respetan su liderazgo. Ahora bien, el PP es consciente de las circunstancias que vive España, y si en algún momento el presidente quiere discutir con nosotros sobre las grandes cuestiones, estamos dispuestos a escucharle. Pero los antecedentes del ‘no es no’, de hacer repetir elecciones a Rajoy, de volver a repetirlas con el compromiso de no gobernar con los que hoy gobierna, si no inhabilitan para hablar de asuntos de Estado, sí lo dificultan mucho.

Entiende el aún mandatario de Galicia que errores como lo del cambio de postura sobre el Sáhara pone muy complicado llegar a esos grandes pactos de Estado:

Los hechos de estas últimas semanas no dan pie a tenerlas. La política exterior siempre es un asunto de Estado, por ejemplo. Y los españoles acabamos de enterarnos de la relación con Marruecos y del cambio de posición sobre el Sáhara a través del Gobierno de Marruecos. Y de una carta que, a posteriori, el Gobierno español hace pública a través de un periódico. Además, el Gobierno nos dice que hay un acuerdo que no se explicita en esa carta, por lo que debe ser un acuerdo clandestino. La ruptura de una política exterior consensuada durante 40 años también dificulta mucho hablar con el presidente del Gobierno de políticas de Estado.

Insiste en que para llegar a pactos con Sánchez, este tiene primero que creer en los mismos:

Para que haya pactos lo primero que tiene que haber es un presidente del Gobierno que crea en los pactos. Suárez, creía; y González, también. Yo creo en el Estado, llevo trece años representándolo como presidente de la Xunta y he tenido responsabilidades en distintos ministerios. Creo en España y creo que no se puede gobernar con los que no creen en España. En todo caso, cuando estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno, diremos que ‘sí’. Y cuando no las compartamos, diremos que ‘no’.

LA CRISIS EN EL SENO DEL PP

Feijóo no echa balones fuera en lo relativo a la crisis del PP.

Entiende que hubo errores y uno de ellos fue el excesivo control orgánico impulsado por Pablo Casado:

En privado, y con lealtad, se lo dije al presidente Casado. Eso fue minando la confianza de muchos cargos, de personas que llevan mucho tiempo en el partido y que se vieron afectadas por las desautorizaciones y las remodelaciones. Y el detonante último fue, evidentemente, el choque con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si tu partido no te protege y pone en duda la honorabilidad de un activo importante se alimentan muchas tensiones. Y las tensiones llegaron a las bases. Las llamadas a las sedes, las notificaciones, los wasaps y toda la tensión acumulada nos hicieron ver que el proyecto estaba en crisis irreversible.

Asegura que la reacción de Ayuso contra Casado fue lo más natural y hasta humanamente comprensible:

Ella me explicó que cuando uno duda de tu honorabilidad, eso no se puede aceptar. Si el presidente de mi partido duda de mi honorabilidad, y yo le aseguro que soy una persona honorable, y aún así lo pone en cuestión en ‘prime time’, yo tampoco lo aceptaría. Por eso la reacción de la presidenta Ayuso fue humana, y desde el punto de vista político no tiene contestación. Se puede aceptar la discrepancia ideológica o sobre cómo se ejerce el poder, pero un político no puede aceptar que alguien ponga en cuestión su honorabilidad.

LA RELACIÓN CON VOX

Feijóo también es consciente de que, en el contexto actual, emprender una guerra con VOX no tiene sentido. Ni para el partido de Santiago Abascal ni para el propio PP.

El presidente ‘in pectore’ de los populares asegura que su objetivo es respetar a los votantes de esa formación, pero también al mismo tiempo convencerles de las bondades de elegir al PP en las próximas elecciones:

Hay que tener un absoluto respeto hacia esos votantes. Se equivoca la gente que demoniza a un votante por ejercer su derecho libre y secreto al voto. Dicho esto, los correligionarios de VOX me tachan de nacionalista cuando estoy presidiendo la única comunidad con partidos nacionalistas en la que el PP ha mantenido sus mayorías absolutas. Después de 30 años de defender la Nación española en mis distintas responsabilidades, tampoco me voy a someter a examen por parte de los que reparten carnés de buenos o malos españoles. Mi proyecto no es pensar en VOX. Mi objetivo no es buscar pactos con otras fuerzas políticas, sino pactar con la gente, y no es una frase hecha porque creo sinceramente en esta idea. El pacto con la gente es el más directo, el más transparente y el más auténtico, y no voy a renunciar a tener un pacto de mayorías con la gente.

Recuerda que cuanto más unido esté el voto de centro-derecha, más sencillo será recuperar el poder: