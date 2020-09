Cayetana Álvarez de Toledo no lo pondrá fácil en el PP: «Almeida es un portavoz contra mí misma»

Por fin vamos escuchando a Cayetana Álvarez de Toledo, sus movimientos y decisiones, después de que fuera apartada por Pablo Casado de la portavocía del PP en el Congreso hace ya quince días.

Por eso, este Primero de septiembre de 2020 inicia con traqueteo en los cimientos de Génova por parte de la exportavoz, dado que anunciaba que seguirá con su escaño y no renunciará a él, y además corroboraba sus ganas de pelea desde EsRadio entrevistada por Federico Jiménez Losantos.

Allí explicó la política aún del PP que «se utiliza mucho en política el lenguaje binario y la visión deportiva, o eres un obediente sumiso o estás fuera del parlamento. Tienes que elegir entre largarte del Congreso o someterte. No, hay mucho terreno en medio para la deliberación y el debate y para mejorar los usos políticos dentro de un Grupo».

Y eso solo iba a ser el principio, porque después explicó Cayetana que insistirá en el recurso al Tribunal Constitucional que supuso uno de los problemas de inicio con Casado:

Después le preguntaron por dos personas destacadas dentro del PP, el presidente, Casado, y el nuevo portavoz a nivel nacional, José Luis Martínez-Almeida:

Mis diferencias con Casado no son de índole personal, yo no tengo ningún problema personal con él y espero que él no lo tenga conmigo. Esto es política y de política hablamos y podemos tener diferencias, matices, de cuál es la situación.

Yo aún no he averiguado hasta dónde llega la libertad de un diputado de base; lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida, y es portavoz contra mí misma. De alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz. Y eso me parece que no tiene mucho sentido ni recorrido.