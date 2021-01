Losantos: «Sánchez e Illa van a pasar por encima de miles de muertos para llegar al 14-F como hicieron en el 8-M»

Ha estallado de lo lindo ante el happenning perpetrado por la ‘factoría Sánchez‘.

Una vez más, el presidente del Gobierno socialcomunista no dudó a la hora de convocar a los medios de comunicación en la tarde del 26 de enero de 2021 para hacer una alocución sin preguntas, pero trufada de elogios hacia Salvador Illa en el momento de su relevo por Carolina Darias al frente de la cartera sanitaria.

Obviamente, los palos le han caído a partes iguales al jefe del Ejecutivo y al ministro saliente de Sanidad por lo que se entendió un evidente acto electoralista en favor del ya oficialmente a todas luces candidato del PSC-PSOE a la Generalitat de Cataluña.

Federico Jiménez Losantos, en su editorial de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) de este 27 de enero de 2021, dejó muy clara su postura ante la esperpéntica comparecencia de Pedro Sánchez, amén de la de Salvador Illa horas antes tras el Consejo de Ministros y que solo se hizo con un interés evidentemente propagandístico:

Yo no he visto en mi vida un caso de desvergüenza como el de ayer. Illa va de bueno, pero todos sabemos que el estilo pasivo agresivo, que es el de El Padrino, es lo peor de lo peor. Es el estilo malvado, el estilo hijo de Satanás, el que nunca levanta la voz. Lo de ayer fue un festival de ignominia como yo no he visto en la vida.