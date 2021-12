‘Levántate OK’ / Cárdenas monta en cólera con las mentiras de Yolanda y la emprende contra un oyente: «¡Soplapollas!»

El podcast despertador de éxito rotundo de Javier Cárdenas, Levántate OK (en OkDiario), ahora también en Periodista Digital cada día entre las 7 y las 8 de la mañana.

Y este 23 de diciembre de 2021 Cárdenas se mostró sumamente enfadado con Yolanda Díaz, una de las protagonistas nefastas de la última sesión de control en el Congreso de los Diputados, y le montó un buen pollo… Pero especialmente divertido resultó que el presentador la emprendiera contra un oyente o seguidor en redes sociales que se puso a defender a la vicepresidenta comunista. Ahí sí que se vino arriba Cárdenas:

Mintió una vez más Yolanda Díaz. Ha mentido con los másters fake que nunca cursó, ¡tres másters que se ha inventado! Y aún había un soplapollas hoy en redes sociales que la defendía. Si eres más tonto, no naces. Me estás defendiendo a una persona que nos ha engañado diciendo que tiene tres másters de mentira. Una persona que es comunista que vive pagado por todos en un piso de 440 metros cuadrados. Yo es que no me imagino ni lo que es eso. ¡Tiene narices! ¡Que es comunista! Y utilizando el Falcon cuando no debería porque era una visita privada y no de Estado, y no tiene la mínima vergüenza de dimitir.

Y a este señor, que debe ser que escucha el programa, no sé para qué nos escucha si le pongo de mala leche. Y cómo es posible que no haya una ley que obligue a dimitir a alguien que mienta tan salvaje. ¿Se lo permitiríamos esto a un médico o a un abogado? Ella se inventa estos títulos para escalar en el partido, ¡pero es que luego encima la comunista coge el Falcon privado para ver al Papa! Y al que la defiende… ¡Es que eres tonto, chaval!