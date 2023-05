Lo que Ayuso no tiró a la cara de Barceló sobre su idilio con Sánchez pero todo el mundo debe saber

Isabel Díaz Ayuso y su espectacular ‘bloqueo’ al ministro Félix Bolaños en la festividad del 2 de mayo en Madrid es sin duda el momentazo del momento a nivel de salseo político.

En un momento preelectoral tan decisivo, los nervios están a flor de piel y salta a la vista que este enfado por el protocolo se ve por unos y otros como una auténtica guerra de posiciones. Y Ayuso, una vez más, salió victoriosa.

Incluso, de la entrevista que concedió al día siguiente, este 3 de mayo de 2023, a Ángels Barceló en el territorio enemigo de la Cadena SER. Porque Ayuso se atreve, tiene arrestos de sobra. Bastante alejada de las actitudes del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acumula desde su mandato a principios de 2022 un bagaje espectacular en lo que a entrevistas en medios se refiere: el socialista, en radio, únicamente ha sido entrevistado por la misma cadena, la misma emisora y… ¡la misma periodista!

Un total de siete veces: El 1 de septiembre de 2020, el 28 de junio de 2021, el 18 de octubre de 2021, 10 de enero de 2022, 29 de junio de 2022, 1 de septiembre de 2022 y 24 de febrero de 2023. Ninguna en otra radio. Un balance desolador. Debería hacérselo mirar la propia Ángels, a la que, si siempre elige, será por algo…

Pero Ayuso es más elegante que restregarle el dato a su oponente político y, de paso, a la periodista. Y se lo ahorró cuando podía haberlo sacado en su diálogo en la SER cuando Barceló insistía erre que erre con lo del feo a Bolaños:

Barceló: ¿Por qué no se permite que suba un ministro del Gobierno de España? ¿Puede una comunidad autónoma ningunear a un ministro?

Ayuso: ¿Y si vienen los 22?

Barceló: Pero no estaban los 22, no es el caso, ¡solo había dos!

Ayuso: Es como si yo decido que me presento mañana aquí en la Cadena SER…

Barceló: Ojalá viniera más veces, por cierto.

Ayuso: Bueno, yo intento venir a todos los medios donde se me invita, cosa que no hacen todos los políticos, no digamos el Presidente del Gobierno, que tiene a la mitad de la prensa eclipsada y no va nunca a sus entrevistas…