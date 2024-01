Carlos Alsina tira con bala y le dice al Gobierno Sánchez cómo no sufrir más chantajes del prófugo Puigdemont

Tira con bala Carlos Alsina.

El director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) arrancó este 11 de enero de 2024 su monólogo centrado en la esperpéntica sesión vivida en el Senado para que Pedro Sánchez pudiera sacar adelante sus reales decretos.

El comunicador de la emisora de Atresmedia no dudó en señalar al prófugo Carles Puigdemont como el verdadero mandamás:

Con razón Santos Cerdán dice que a Puigdemont hay que llamarle president. Es el que manda. No pisa España , no llegó a los 400.000 votantes en julio, no forma parte del gobierno de Cataluña , pero ahí le tienes: aplicando cada día su programa al resto de los españoles con Sánchez de intermediario.

Criticó que el Ejecutivo sanchista haya cedido la política migratoria a Cataluña y aseveró que ya se está trabajando en Moncloa para vender las bondades de esta nueva cesión:

No se recuerda que en el plan del PSOE para España haya estado nunca trocear la política migratoria. Pero estará a esta hora el equipo de persuasión de la Moncloa embarcado en la tarea de hacer pedagogía express entre sus comentaristas afines para que justifiquen lo pacificador, convivencial y progresista, sobre todo progresista, que es delegar a la Generalitat las competencias en materia migratoria. No me pregunten cuáles porque igual no lo saben ni los que lo han pactado.